Dax Chartanalyse 24.04.2026
Dax verbleibt in Handelsspanne - Ausbruch abwarten
onvista · Uhr
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
|Dax-Widerstand
|24.800
|24.200
|Dax-Unterstützung
|22.800
|23.900
Dax-Rückblick:
Der Dax konnte seit der gestrigen Betrachtung die Spanne von 24.000 bis 24.200 Punkten nicht nachhaltig verlassen und pendelt heute recht volatil innerhalb dieser Zone - bislang ohne klare Richtung.
Dax-Ausblick:
Innerhalb der 24.000/200er-Spanne ist der Index kurzfristig als neutral einzustufen aus technischer Sicht. Ein Ausbruch der Handelsspanne gen Norden würde Potenzial Richtung 24.600/800 Punkte eröffnen. Ein nachhaltiger Rutsch unter 24.000 Punkte eröffnet weiteres Potenzial Richtung 23.800 Punkte und tiefer.
Eine Position drängt sich hier aktuell nicht auf. Ein schönes Wochenende allen Lesern!
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9R51) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 24.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.625,35 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY86LR) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 24.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.407,65 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
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