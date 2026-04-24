Dax Chartanalyse 24.04.2026

Dax verbleibt in Handelsspanne - Ausbruch abwarten

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.80024.200
Dax-Unterstützung22.80023.900

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte seit der gestrigen Betrachtung die Spanne von 24.000 bis 24.200 Punkten nicht nachhaltig verlassen und pendelt heute recht volatil innerhalb dieser Zone - bislang ohne klare Richtung.

Dax-Ausblick: 

Innerhalb der 24.000/200er-Spanne ist der Index kurzfristig als neutral einzustufen aus technischer Sicht. Ein Ausbruch der Handelsspanne gen Norden würde Potenzial Richtung 24.600/800 Punkte eröffnen. Ein nachhaltiger Rutsch unter 24.000 Punkte eröffnet weiteres Potenzial Richtung 23.800 Punkte und tiefer.

Eine Position drängt sich hier aktuell nicht auf. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9R51) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 24.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.625,35 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY86LR) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 24.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.407,65 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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