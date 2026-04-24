Dax verbleibt in Handelsspanne - Ausbruch abwarten

Dax-Widerstand 24.800 24.200 Dax-Unterstützung 22.800 23.900

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte seit der gestrigen Betrachtung die Spanne von 24.000 bis 24.200 Punkten nicht nachhaltig verlassen und pendelt heute recht volatil innerhalb dieser Zone - bislang ohne klare Richtung.

Dax-Ausblick:

Innerhalb der 24.000/200er-Spanne ist der Index kurzfristig als neutral einzustufen aus technischer Sicht. Ein Ausbruch der Handelsspanne gen Norden würde Potenzial Richtung 24.600/800 Punkte eröffnen. Ein nachhaltiger Rutsch unter 24.000 Punkte eröffnet weiteres Potenzial Richtung 23.800 Punkte und tiefer.

Eine Position drängt sich hier aktuell nicht auf. Ein schönes Wochenende allen Lesern!