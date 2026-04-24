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Dividendenkalender heute, 24.04.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 24. April 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
AmrizeSonder ex-Dividenden Datum
ASML HoldingVierteljährliches ex-Dividenden Datum
BAWAG GroupSonder ex-Dividenden Datum
BeiersdorfEndgültiges ex-Dividenden Datum
DanaherVierteljährliches Dividenden Datum
EONEndgültiges ex-Dividenden Datum
Erste Group BankEndgültiges Dividenden Datum
ING GroepEndgültiges Dividenden Datum
innoscriptaEndgültiges Dividenden Datum
OracleVierteljährliches Dividenden Datum
Procter & GambleVierteljährliches ex-Dividenden Datum
SchaefflerEndgültiges ex-Dividenden Datum
SK Hynix (GDR)Sonder-Dividenden Datum
Tomra SystemsEndgültiges ex-Dividenden Datum
Österreichische PostEndgültiges ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ASML
EON
Oracle
SK Hynix (GDR)
Schaeffler
Beiersdorf
Procter & Gamble
ING Groep
Danaher
BAWAG Group
Erste Group Bank
Tomra Systems
Österreichische Post
innoscripta
Amrize

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