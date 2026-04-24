dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zurückhaltung, aber gute SAP-Zahlen

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - ZURÜCKHALTUNG - Bei weiter hohen Ölpreisen dürften die Anleger vor dem Wochenende vorsichtig agieren. Der Broker IG taxiert den Dax etwa zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,4 Prozent niedriger auf 24.070 Punkte. Damit bliebe er zwar über dem Vortagestief von 23.991 Punkten, würde aber das bisherige Wochenminus von gut zwei Prozent wieder ausweiten. Gute Resultate von SAP dürften derweil die Anleger etwas beruhigen. SAP ist mit einem Abschlag von rund einem Drittel mit Abstand schwächster Dax-Wert 2026.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Nach den jüngsten Rekordmarken einiger Indizes war die Luft am Donnerstag vorerst raus. Die Anleger sind vorsichtig, weil die Waffenruhe im Iran-Krieg auf der Kippe steht. Im Verlauf belastete ein Bericht über Machtkämpfe im Iran, doch die Situation blieb unklar. Bei Technologiewerten stand die Berichtssaison im Mittelpunkt - mit Licht in der Chipbranche und Schatten im Softwaresektor.

ASIEN: - LEICHTE VERLUSTE, JAPAN ABER IM PLUS - An den meisten asiatischen Börsen ging es am Freitag abwärts. Nach starkem Wochenstart mussten auch hier die meisten Indizes Federn lassen. Anders der japanische Nikkei, der wieder auf sein Jahreshoch vom Vortag zusteuert.

DAX               24.155,45 -0,16%
XDAX             24.101,49 -0,40%
EuroSTOXX 50   5.894,73 -0,19%
Stoxx50           5.070,65 +0,21%

DJIA              49.310,32 -0,36%
S&P 500           7.108,40 -0,41%
NASDAQ 100   26.782,62 -0,57%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future    125,24  -0,10%

DEVISEN:

Euro/USD  1,1678 -0,04%
USD/Yen   159,78 +0,04%
Euro/Yen  186,60 +0,01%

BITCOIN:

Bitcoin 77.674 -0,76%

ROHÖL:

Brent  105,94 +0,87 USD
WTI      96,37 +0,52 USD
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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