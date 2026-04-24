dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 24.04.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: SAP erwartet schwächeres Wachstum - Cloudsoftware bleibt Motor

WALLDORF - Europas größter Softwarehersteller SAP rechnet trotz seiner gefragten Cloudsoftware in diesem Jahr vorerst mit einem langsameren Geschäftswachstum. Im laufenden Jahr dürfte der Gesamtumsatz währungsbereinigt nur etwa wie 2025 zulegen und erst 2027 stärker wachsen, teilte der Dax-Konzern bereits am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss in Walldorf mit. Selbst diese Prognose basiert jedoch auf der Annahme, dass sich der Konflikt im Nahen Osten in nächster Zeit entschärft. Im ersten Quartal lief es für SAP indes besser als gedacht. So übertrafen die Cloud-Umsätze und der Gewinn die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. An der Börse kamen die Neuigkeiten bei den Anlegern gut an.

ROUNDUP: Intel übertrifft in KI-Boom Erwartungen - Aktie legt kräftig zu

SANTA CLARA - Der Chipkonzern Intel hat dank der boomenden Halbleiter-Nachfrage im Zuge des KI-Ausbaus die Wall-Street-Erwartungen deutlich getoppt. Im vergangenen Quartal habe man sogar zuvor abgeschriebene Lagerbestände noch verkaufen können, sagte Finanzchef David Zinsner dem US-Sender CNBC. Auch habe Intel Preissteigerungen durchsetzen können. Bei den Anlegern kam das überaus gut an. Für die Aktie ging es im vorbörslichen US-Handel zuletzt kräftig um etwas mehr als ein Viertel nach oben.

ROUNDUP: Siemens Energy hebt Jahresprognose dank starker Nachfrage an - Kursplus

MÜNCHEN - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy steckt sich höhere Ziele für das laufende Jahr. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und der starken Marktnachfrage werde die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben, teilte der Dax -Konzern am Donnerstagabend nach Börsenschluss mit. Die Münchener erwarten stärkeres Umsatzwachstum, mehr Profitabilität und Gewinn sowie höhere Barmittelzuflüsse. Anleger reagierten am Freitag begeistert.

ROUNDUP: Streik und Wettbewerbsdruck lasten auf Jungheinrich - Kursrutsch

HAMBURG - Die Kombination aus einem Streik, starkem Wettbewerb und einer geringen Auslastung der Werke hat den Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich zu Jahresbeginn belastet. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) halbierte sich im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu auf 56,5 Millionen Euro, wie der Konzern am Freitag überraschend in Hamburg mitteilte. Zudem enthalte das operative Ergebnis die bereits bekannten einmaligen Belastungen aus dem im Februar abgeschlossenen Verkauf der russischen Tochtergesellschaft, sowie aufgekommenen Kosten im Zusammenhang mit dem laufenden Sparprogramm. Anleger reagierten verschreckt.

ROUNDUP: Atoss Software hebt Margenziel für 2026 an - Aktie an SDax-Spitze

MÜNCHEN - Der Softwareanbieter Atoss Software rechnet im laufenden Jahr mit einer höheren Profitabilität. Die Prognose für die operative Marge werde aufgrund des soliden Jahresauftakts und den Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf auf mindestens 34 Prozent angehoben, teilte der Spezialist für Personalmanagement-Software am Freitag in München mit. Bislang hatte das Management als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) mindestens 32 Prozent vom Umsatz in Aussicht gestellt, Analysten hatten allerdings bereits zuvor mehr auf dem Zettel. Das Umsatzziel von 215 Millionen Euro wurde bestätigt nach einem prozentual zweistelligen Wachstum im ersten Quartal.

Operativer Gewinn von Eni sinkt im ersten Quartal - Mehr Aktienrückkäufe

ROM - Der italienische Energiekonzern Eni profitiert von den gestiegenen Öl- und Gaspreisen. Der in der laufenden Geschäftstätigkeit generierte bereinigte Barmittelzufluss dürfte 2026 mit 13,8 Milliarden Euro rund ein Fünftel höher ausfallen, als zuvor erwartet, teilte das Unternehmen am Freitag in Rom mit. Davon sollen auch die Aktionäre etwas haben: Das Volumen der geplanten Aktienrückkäufe schraubte Eni von 1,5 auf 2,8 Milliarden Euro nach oben. Im ersten Quartal lief es für die Italiener allerdings nicht so gut, wie am Markt erwartet.

Procter & Gamble überrascht positiv und bestätigt Ziele trotz Unsicherheiten

CINCINNATI - Dank überraschend starker Geschäfte im Beauty-Segment hat der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble (P&G) im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen. Der um Zukäufe und Wechselkurseffekte bereinigte Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 Prozent auf 21,2 Milliarden US-Dollar (18,1 Mrd Euro), teilte der Konzern am Freitag in Cincinnati mit. Es war das stärkste Wachstum aus eigener Kraft seit mehr als einem Jahr. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel zu.

Holcim im ersten Quartal mit weniger Umsatz und Gewinn

ZUG - Der Baustoffkonzern Holcim hat im Startquartal weniger umgesetzt und verdient. Aufs Ergebnis drückten der harte Winter in einigen europäischen Ländern und Währungseffekte. Aber auch der Verkauf von mehreren Ländergeschäften belasteten das Resultat. Der Umsatz fiel um 4,8 Prozent auf 3,52 Milliarden Franken (3,83 Mrd Euro), wie der Konkurrent von Heidelberg Materials am Freitag mitteilte. Dabei schlug der starke Franken erneut zu Buche. Organisch, also aus eigener Kraft, sei Holcim um 3,9 Prozent gewachsen, hieß es weiter. Dabei habe sich die Wachstumsdynamik im März beschleunigt.

Kühne+Nagel mit weniger Umsatz - Prognose leicht erhöht

SCHINDELLEGI - Der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat im ersten Quartal weniger umgesetzt und auch weniger verdient. Allerdings war die Vorjahresperiode von außerordentlichem Wachstum geprägt gewesen. Mit dem Ausblick sieht sich der Konzern auf Kurs. In den Monaten Januar bis März sank der Nettoumsatz um 12 Prozent auf 5,60 Milliarden Franken (rund 6,09 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Dabei belastete unter anderem auch der schwache US-Dollar. Währungsbereinigt wäre der Umsatz um 5 Prozent zurückgegangen.

ROUNDUP: Auf Chinas Automarkt läuft das nächste Rennen um die Zukunft

PEKING - Im hart umkämpften chinesischen Automarkt kommen deutsche Hersteller bei E-Autos nur mit Mühe hinterher. Das soll sich bei autonomen Fahrfunktionen und digitalen Diensten nicht wiederholen. Die nun gestartete Pekinger Automesse zeigt: Das nächste Rennen ist in vollem Gange. Es entscheidet sich bei Themen wie Software, Fahrassistenz und KI im Cockpit.

Saint-Gobain startet mit weniger Umsatz ins Jahr

COURBEVOIE - Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain muss im ersten Quartal einen Umsatzrückgang hinnehmen. Der Erlös sei um 4,9 Prozent auf 11,14 Milliarden Euro gesunken, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Donnerstagabend in Courbevoie mit. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Minus von 2,3 Prozent.

Vinci tritt zum Jahresstart praktisch auf der Stelle

NANTERRE - Der französische Mischkonzern Vinci ist ohne Schwung ins Jahr gestartet. Der Umsatz ging im ersten Quartal um 0,3 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 16,28 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Bereinigt um Zu- und Abgänge sowie Währungsschwankungen lag das Minus bei 0,5 Prozent.

Evotec-Finanzvorstand geht aus persönlichen Gründen - Neue Finanzchefin ab Mai

HAMBURG - Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec hat ab kommenden Monat eine neue Finanzchefin. Der bisherige Finanzchef Paul Hitchin werde das Unternehmen zum 30. April 2026 verlassen, teilte Evotec am Freitag in Hamburg mit. Anlass seien persönliche Gründen, die nicht im Zusammenhang mit dem Unternehmen stünden. Hitchin war seit Anfang März vergangenen Jahres der Finanzvorstand von Evotec. Seine Nachfolgerin wird Claire Hinshelwood. Sie war zuvor Finanzchefin bei der BMI Group, einem Hersteller und Anbieter von Baustoffen für Dächer.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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