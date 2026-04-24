Ehepaar bei russischem Angriff auf Hafenstadt Odessa getötet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ODESSA (dpa-AFX) - In der ukrainischen Hafenstadt Odessa sind bei einem russischen Angriff zwei Menschen getötet worden. Es handele sich um ein Ehepaar, beide seien 75 Jahre alt gewesen, schrieb Militärverwaltungschef Serhij Lyssak bei Telegram. Weitere 15 Menschen seien verletzt worden. Acht von ihnen befinden sich demnach in medizinischen Einrichtungen. Moskaus Militär habe ein Wohnviertel angegriffen, schrieb Lyssak.

Durch Drohneneinschläge seien mindestens drei Wohnhäuser beschädigt worden, teilte Gouverneur Oleh Kiper mit. Auch auf einem Handelsschiff habe es einen Einschlag gegeben. An Bord sei ein Feuer ausgebrochen, das aber schnell gelöscht worden sei. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./ksr/DP/stk

Das könnte dich auch interessieren

EU-Gipfeltreffen
Bundesregierung bereit, Sanktionen gegen Iran zu lockernheute, 04:20 Uhr · dpa-AFX
Bundesregierung bereit, Sanktionen gegen Iran zu lockern
Gesamtwirtschaftlichen Lage
Bundesregierung halbiert wegen Iran-Krieg Konjunkturprognose22. Apr. · dpa-AFX
Bundesregierung halbiert wegen Iran-Krieg Konjunkturprognose
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Verluste mit Aktien
Wann du auf Steuererstattungen hoffen kannstgestern, 07:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News