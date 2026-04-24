EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Vorbereitung von Maßnahmen zur Rückführung von Erlösen aus dem Verkauf der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre; Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung 2026

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Brockhaus Technologies AG: Vorbereitung von Maßnahmen zur Rückführung von Erlösen aus dem Verkauf der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre; Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung 2026



24.04.2026 / 12:53 CET/CEST

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Brockhaus Technologies AG: Vorbereitung von Maßnahmen zur Rückführung von Erlösen aus dem Verkauf der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre; Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung 2026



Frankfurt am Main, 24. April 2026



Der Vorstand der Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“ oder „Gesellschaft“) erwartet weiterhin den Vollzug des Verkaufs der Bikeleasing-Gruppe im ersten Halbjahr 2026. Der Vorstand prüft in diesem Zusammenhang in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat eine Kombination verschiedener Maßnahmen, um nach dem Vollzug und bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen einen überwiegenden Teil des erwarteten Nettoerlöses aus diesem Verkauf möglichst zeitnah an die Aktionäre zurückzuführen.



Dies umfasst etwaige Maßnahmen, die eine Beschlussfassung der Hauptversammlung erfordern. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die ursprünglich für den 11. Juni 2026 vorgesehene ordentliche Hauptversammlung auf den 19. August 2026 zu verschieben.



Kontakt:

Brockhaus Technologies – Florian Peter

Telefon: +49 69 20 43 40 90

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com

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