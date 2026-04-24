EQS-Adhoc: clearvise AG überprüft Dividendenvorschlag im Einklang mit der Dividendenstrategie und verschiebt ordentliche Hauptversammlung

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clearvise AG überprüft Dividendenvorschlag im Einklang mit der Dividendenstrategie und verschiebt ordentliche Hauptversammlung



24.04.2026 / 18:12 CET/CEST

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clearvise AG überprüft Dividendenvorschlag im Einklang mit der Dividendenstrategie und verschiebt ordentliche Hauptversammlung

Frankfurt, 24. April 2026 – Der Vorstand und der Aufsichtsrat der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) haben heute beschlossen, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von EUR 3.550k vollständig vorzutragen und der Hauptversammlung vorerst keine Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorzuschlagen. Hintergrund ist, dass Vorstand und Aufsichtsrat die Entscheidung über eine mögliche Dividendenausschüttung in der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung zu einem späteren Zeitpunkt überprüfen möchten.



Vorstand und Aufsichtsrat bekennen sich weiterhin zu dem Ziel, eine nachhaltige und verlässliche Ausschüttungspolitik im Einklang mit der langfristigen Wertentwicklung (Total Return) sicherzustellen. Die Ausschüttungsfähigkeit hängt allerdings maßgeblich von der Liquiditätsentwicklung sowie dem Finanzierungsspielraum ab. Der Vorstand identifiziert derzeit mehrere liquiditätswirksame Faktoren, die eine abschließende Bewertung zum gegenwärtigen Zeitpunkt erschweren:

Die erfolgreiche Umsetzung geplanter Verkäufe aus dem bestehenden Portfolio.

Der Finanzierungsbedarf für die Errichtung und Weiterentwicklung von bestehenden Wind- und Solarprojekten.

Die Entwicklung und Errichtung von Batteriespeichersystemen an den Standorten bestehender Anlagen.

Maßnahmen zum Repowering bestehender Anlagen.

Um eine fundiertere Einschätzung über die Möglichkeit einer Dividendenausschüttung und ihre Höhe vor Einberufung der Hauptversammlung treffen zu können, wird die ordentliche Hauptversammlung voraussichtlich auf den 31. August 2026 verschoben. Die Terminverschiebung ermöglicht es im Interesse der Aktionäre, Fortschritte bei den genannten Faktoren abzuwarten und auf dieser Basis gegebenenfalls erneut über die Verwendung des Bilanzgewinns für das abgelaufene Geschäftsjahr zu entscheiden.

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