EQS-Adhoc: Turbon AG: Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2025
EQS-Ad-hoc: Turbon AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Turbon AG: Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2025
24.04.2026 / 13:17 CET/CEST
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Ad hoc Mitteilung der Turbon AG gemäß Art. 17 MAR
Turbon AG - Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2025
Die Turbon AG teilt mit, dass das Konzernergebnis vor Steuern (Earnings before Interest) für das Geschäftsjahr 2025 unterhalb der zuletzt veröffentlichten Prognose liegen und voraussichtlich rund minus 3 Millionen Euro betragen wird.
Hauptursache für die Ergebnisabweichung sind außerplanmäßige Abschreibungen (Impairments) auf immaterielle Vermögenswerte. Die Wertberichtigungen betreffen insbesondere Geschäfts- und Firmenwerte, Markenrechte und Kundenstämme und resultieren aus aktualisierten Annahmen zur künftigen Geschäftsentwicklung, aus durchgeführten Werthaltigkeitstests sowie aus der Entkonsolidierung von Tochtergesellschaften.
Die Wertminderungen sind nicht zahlungswirksam und haben keine Auswirkungen auf die Liquidität des Konzerns.
Die Veröffentlichung des Konzern- und des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 ist für 28. April 2026 auf unserer Internetseite unter https://www.turbon.de/de/investor-relations/finanzberichte.aspx geplant.
Hattingen, 24. April 2026
Turbon AG
Kontakt:
Rebecca Demberger
+49 2324 977 2340
info@turbon.de
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|Deutsch
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|Turbon AG
|Zum Ludwigstal 14 - 16
|45527 Hattingen
|Deutschland
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|+49 (0)2324 - 977 2340
|E-Mail:
|info@turbon.de
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|WKN:
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