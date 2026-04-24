EQS-Adhoc: Villeroy & Boch AG: Villeroy & Boch stellt Führungsteam neu auf

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EQS-Ad-hoc: Villeroy & Boch AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Villeroy & Boch AG: Villeroy & Boch stellt Führungsteam neu auf

24.04.2026 / 09:23 CET/CEST
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Villeroy & Boch stellt Führungsteam neu auf

Mettlach, 24.04.2026 – Der Aufsichtsrat der Villeroy & Boch AG und die Vorsitzende des Vorstandes Frau Gabi Schupp haben sich heute geeinigt, dass sie im allerbesten Einvernehmen und aus persönlichen Gründen am 31.05.2026 aus dem Unternehmen ausscheidet.

Der Aufsichtsrat hat gleichzeitig eine Neuaufstellung des Vorstands beschlossen. Der Vorstand der Villeroy & Boch AG besteht künftig aus vier Mitgliedern. Georg Lörz verantwortet den Unternehmensbereich Bad & Wellness und übernimmt die Funktion des Vorstandssprechers. Dr. Peter Domma führt den Unternehmensbereich Dining & Lifestyle sowie die Bereiche Digitalisierung und IT. Dr. Markus Warncke ist weiterhin für Finanzen zuständig. Esther Jehle verantwortet Personal & Organisationsentwicklung und führt den Bereich Operations innerhalb des Unternehmensbereichs Bad & Wellness.

Ihr Presse-Kontakt:

Melanie Schnitzler

Director Corporate Communications

Tel: +49 (0) 151 23 54 75 55

E-Mail: schnitzler.melanie@villeroy-boch.com

Ihr Investor Relations-Kontakt:

Susanne Reiter

Director Corporate Treasury and Investor Relations

Tel: +49 (0) 68 64 81 12 27

E-Mail: reiter.susanne@villeroy-boch.com

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße 1-3
66693 Mettlach
Deutschland
Telefon:+49 (0)6864 81-0
E-Mail:information@villeroy-boch.com
Internet:www.villeroy-boch.de
ISIN:DE0007657231, DE0007657207
WKN:765723
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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