EQS-AFR: ASTA Energy Solutions AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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ASTA Energy Solutions AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



24.04.2026 / 07:00 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die ASTA Energy Solutions AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.astagroup.com/de/investoren/publikationen/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.astagroup.com/investors/publications/

Bemerkungen:

ASTA Energy Solutions AG - Geschäftsbericht 2025

24.04.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG Oed 1 2755 Oed Österreich Internet: https://www.astagroup.com/de

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