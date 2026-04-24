EQS-AFR: ASTA Energy Solutions AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: ASTA Energy Solutions AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
ASTA Energy Solutions AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

24.04.2026 / 07:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ASTA Energy Solutions AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.astagroup.com/de/investoren/publikationen/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.astagroup.com/investors/publications/

Bemerkungen:

ASTA Energy Solutions AG - Geschäftsbericht 2025

24.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Internet:https://www.astagroup.com/de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2314244 24.04.2026 CET/CEST

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