EQS-AFR: ASTA Energy Solutions AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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ASTA Energy Solutions AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
24.04.2026 / 07:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die ASTA Energy Solutions AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.astagroup.com/de/investoren/publikationen/
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.astagroup.com/investors/publications/
Bemerkungen:
ASTA Energy Solutions AG - Geschäftsbericht 2025
24.04.2026 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Österreich
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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