EQS-AFR: Branicks Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Branicks Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Branicks Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



24.04.2026 / 08:30 CET/CEST

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Hiermit gibt die Branicks Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://branicks.com/investor-relations/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://branicks.com/en/ir/financial-reports/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Branicks Group AG Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.branicks.com

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