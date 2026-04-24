EQS-AFR: Enapter AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Enapter AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Enapter AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



24.04.2026 / 12:10 CET/CEST

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Hiermit gibt die Enapter AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://enapterag.de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://enapterag.de/investor-relations/finanzberichte/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://enapterag.de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://enapterag.de/investor-relations/finanzberichte/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Enapter AG Bleichenbrücke 9 20354 Hamburg Deutschland Internet: www.enapterag.de

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