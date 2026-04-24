EQS-AFR: HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Highlight Communications AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



24.04.2026 / 20:50 CET/CEST

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Hiermit gibt die Highlight Communications AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://www.highlight-communications.ch/Geschaeftsberichte.htm

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://www.highlight-communications.ch/en/Geschaeftsberichte.htm

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Communications AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Internet: www.hlcom.ch

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