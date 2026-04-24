EQS-DD: DEUTZ AG: Helmut Ernst, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.04.2026 / 17:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Helmut
Nachname(n):Ernst

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

DEUTZ AG

b) LEI

5299005DETTV58V2PP63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006305006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
10,4922 EUR41.968,88 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
10,4922 EUR41.968,8800 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

24.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DEUTZ AG
Ottostraße 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Internet:www.deutz.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104516 24.04.2026 CET/CEST

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