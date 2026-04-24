EQS-DD: Schaeffler AG: IHO Verwaltungs GmbH, Verpfändung von 537.067.050 Aktien der Schaeffler AG im Rahmen eines Kreditgeschäfts

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.04.2026 / 10:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: IHO Verwaltungs GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Georg F.W.
Nachname(n): Schaeffler
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Schaeffler AG

b) LEI
549300Q7E782X7GC1P43 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000SHA0100

b) Art des Geschäfts
Verpfändung von 537.067.050 Aktien der Schaeffler AG im Rahmen eines Kreditgeschäfts

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
24.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


24.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schaeffler AG
Industriestr. 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.schaeffler.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

104510  24.04.2026 CET/CEST

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