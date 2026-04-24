EQS-HV: Bajaj Mobility AG: Abstimmungsergebnisse zur 29. ordentlichen Hauptversammlung am 24.04.2026

EQS-News: Bajaj Mobility AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

Bajaj Mobility AG: Abstimmungsergebnisse zur 29. ordentlichen Hauptversammlung am 24.04.2026



24.04.2026 / 16:26 CET/CEST

Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News

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Abstimmungsergebnisse zur 29. ordentlichen Hauptversammlung der Bajaj Mobility AG am 24. April 2026

Tagesordnungspunkt3a:

Beschlussfassung über die Entlastung von Dipl.-Ing. Stefan Pierer als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 806.573 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 2,39 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 806.573

JA

NEIN ENTHALTUNG



723.402 Stimmen.

83.171 Stimmen.

947.149 Stimmen.

Tagesordnungspunkt3b:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Gottfried Neumeister als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.753.345 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 5,19 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.753.345

JA NEIN

ENTHALTUNG



1.670.859 Stimmen.

82.486 Stimmen.

377 Stimmen.

Tagesordnungspunkt3c:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Petra Preining als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.753.345 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 5,19 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.753.345

JA NEIN

ENTHALTUNG



1.670.859 Stimmen.

82.486 Stimmen.

377 Stimmen.

Tagesordnungspunkt3d:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Verena Schneglberger-Grossmann als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.753.345 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 5,19 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.753.345

NEIN ENTHALTUNG



82.486 Stimmen.

377 Stimmen.

Tagesordnungspunkt4a:

Beschlussfassung über die Entlastung von Josef Blazicek als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.134.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.134.552

JA NEIN

ENTHALTUNG



26.052.051 Stimmen.

82.501 Stimmen.

945.399 Stimmen.

Tagesordnungspunkt4b:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Friedrich Roithner als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.061.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,11 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.061.552

JA NEIN

ENTHALTUNG



25.979.051 Stimmen.

82.501 Stimmen.

945.399 Stimmen.

Tagesordnungspunkt4c:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Michaela Friepeß als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.134.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.134.552

JA NEIN

ENTHALTUNG



26.050.597 Stimmen.

83.955 Stimmen.

945.399 Stimmen.

Tagesordnungspunkt4d:

Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Ernst Chalupsky als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.124.321 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,30 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.124.321

JA NEIN

ENTHALTUNG



26.041.825 Stimmen.

82.496 Stimmen.

945.399 Stimmen.

Tagesordnungspunkt4e:

Beschlussfassung über die Entlastung von Rajiv Bajaj als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.134.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.134.552

JA 26.052.066 Stimmen.

NEIN ENTHALTUNG

Tagesordnungspunkt4f:



82.486 Stimmen.

945.399 Stimmen.

Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Iris Filzwieser als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.134.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.134.552

JA NEIN

ENTHALTUNG



26.052.066 Stimmen.

82.486 Stimmen.

945.399 Stimmen.

Tagesordnungspunkt4g:

Beschlussfassung über die Entlastung von Srinivasan Ravikumar als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.133.907 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.133.907

JA NEIN

ENTHALTUNG



26.051.421 Stimmen.

82.486 Stimmen.

945.399 Stimmen.

Tagesordnungspunkt4h:

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Stephan Zöchling als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.529 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.529

JA NEIN

ENTHALTUNG

Tagesordnungspunkt4i:



26.996.033 Stimmen.

82.496 Stimmen.

777 Stimmen.

Beschlussfassung über die Entlastung von Dinesh Thapar als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.897

JA NEIN

ENTHALTUNG

Tagesordnungspunkt4j:



26.940.532 Stimmen.

138.365 Stimmen.

377 Stimmen.

Beschlussfassung über die Entlastung von Pradeep Shrivastava als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.897

JA 26.940.532 Stimmen.

NEIN ENTHALTUNG



138.365 Stimmen.

377 Stimmen.

Tagesordnungspunkt4k:

Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Wulf Gordian Hauser als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.897

JA NEIN

ENTHALTUNG

Tagesordnungspunkt4l:



26.996.411 Stimmen.

82.486 Stimmen.

377 Stimmen.

Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Ewald Oberhammer als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.068.097 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,09 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.068.097

JA NEIN

ENTHALTUNG

Tagesordnungspunkt5:



26.929.732 Stimmen.

138.365 Stimmen.

377 Stimmen.

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.079.274 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.079.274

JA

NEIN ENTHALTUNG

Tagesordnungspunkt6:



27.079.274 Stimmen.

0 Stimmen.

0 Stimmen.

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.697 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.697

JA

NEIN ENTHALTUNG

Tagesordnungspunkt7:



26.698.658 Stimmen.

380.039 Stimmen.

577 Stimmen.

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.797 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.797

JA NEIN

ENTHALTUNG



26.695.499 Stimmen.

383.298 Stimmen.

477 Stimmen.

Tagesordnungspunkt8a:

Beschlussfassung über die Erhöhung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf fünf. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 %

GesamtanzahlderabgegebenengültigenStimmen:27.078.897

JA

NEIN ENTHALTUNG



26.878.251 Stimmen.

200.646 Stimmen.

377 Stimmen.

Tagesordnungspunkt8b:

Wahl von Srinivasan Ravikumar in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.897

JA NEIN

ENTHALTUNG



26.694.499 Stimmen.

384.398 Stimmen.

377 Stimmen.

Tagesordnungspunkt8c:

Wahl von Mag. Ewald Oberhammer in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.068.097 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,09 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.068.097

JA NEIN

ENTHALTUNG



26.783.506 Stimmen.

284.591 Stimmen.

11.177 Stimmen.

Tagesordnungspunkt9a:

Wahl der MOORE CENTURION Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.079.274 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.079.274

JA NEIN

ENTHALTUNG



27.079.274 Stimmen.

0 Stimmen.

0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt9b:

Wahl der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.079.274 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.079.274

JA NEIN

ENTHALTUNG



27.079.274 Stimmen.

0 Stimmen.

0 Stimmen.

24.04.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Bajaj Mobility AG Stallhofnerstraße 3 5230 Mattighofen Österreich Telefon: +43 (0) 7742-6000 Fax: +43 (0)7742-6000300 E-Mail: ir@bajajmobility.com Internet: www.bajajmobility.com ISIN: AT0000KTMI02 WKN: A2JKHY Börsen: SIX, Wiener Börse

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI

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