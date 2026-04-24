EQS-HV: Bajaj Mobility AG: Abstimmungsergebnisse zur 29. ordentlichen Hauptversammlung am 24.04.2026
EQS-News: Bajaj Mobility AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
Bajaj Mobility AG: Abstimmungsergebnisse zur 29. ordentlichen Hauptversammlung am 24.04.2026
24.04.2026 / 16:26 CET/CEST
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Abstimmungsergebnisse zur 29. ordentlichen Hauptversammlung der Bajaj Mobility AG am 24. April 2026
Tagesordnungspunkt3a:
Beschlussfassung über die Entlastung von Dipl.-Ing. Stefan Pierer als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 806.573 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 2,39 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 806.573
JA
NEIN ENTHALTUNG
723.402 Stimmen.
83.171 Stimmen.
947.149 Stimmen.
Tagesordnungspunkt3b:
Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Gottfried Neumeister als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.753.345 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 5,19 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.753.345
JA NEIN
ENTHALTUNG
1.670.859 Stimmen.
82.486 Stimmen.
377 Stimmen.
Tagesordnungspunkt3c:
Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Petra Preining als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.753.345 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 5,19 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.753.345
JA NEIN
ENTHALTUNG
1.670.859 Stimmen.
82.486 Stimmen.
377 Stimmen.
Tagesordnungspunkt3d:
Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Verena Schneglberger-Grossmann als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.753.345 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 5,19 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.753.345
NEIN ENTHALTUNG
82.486 Stimmen.
377 Stimmen.
Tagesordnungspunkt4a:
Beschlussfassung über die Entlastung von Josef Blazicek als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.134.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.134.552
JA NEIN
ENTHALTUNG
26.052.051 Stimmen.
82.501 Stimmen.
945.399 Stimmen.
Tagesordnungspunkt4b:
Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Friedrich Roithner als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.061.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,11 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.061.552
JA NEIN
ENTHALTUNG
25.979.051 Stimmen.
82.501 Stimmen.
945.399 Stimmen.
Tagesordnungspunkt4c:
Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Michaela Friepeß als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.134.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.134.552
JA NEIN
ENTHALTUNG
26.050.597 Stimmen.
83.955 Stimmen.
945.399 Stimmen.
Tagesordnungspunkt4d:
Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Ernst Chalupsky als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.124.321 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,30 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.124.321
JA NEIN
ENTHALTUNG
26.041.825 Stimmen.
82.496 Stimmen.
945.399 Stimmen.
Tagesordnungspunkt4e:
Beschlussfassung über die Entlastung von Rajiv Bajaj als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.134.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.134.552
JA 26.052.066 Stimmen.
NEIN ENTHALTUNG
Tagesordnungspunkt4f:
82.486 Stimmen.
945.399 Stimmen.
Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Iris Filzwieser als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.134.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.134.552
JA NEIN
ENTHALTUNG
26.052.066 Stimmen.
82.486 Stimmen.
945.399 Stimmen.
Tagesordnungspunkt4g:
Beschlussfassung über die Entlastung von Srinivasan Ravikumar als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.133.907 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.133.907
JA NEIN
ENTHALTUNG
26.051.421 Stimmen.
82.486 Stimmen.
945.399 Stimmen.
Tagesordnungspunkt4h:
Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Stephan Zöchling als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.529 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.529
JA NEIN
ENTHALTUNG
Tagesordnungspunkt4i:
26.996.033 Stimmen.
82.496 Stimmen.
777 Stimmen.
Beschlussfassung über die Entlastung von Dinesh Thapar als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.897
JA NEIN
ENTHALTUNG
Tagesordnungspunkt4j:
26.940.532 Stimmen.
138.365 Stimmen.
377 Stimmen.
Beschlussfassung über die Entlastung von Pradeep Shrivastava als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.897
JA 26.940.532 Stimmen.
NEIN ENTHALTUNG
138.365 Stimmen.
377 Stimmen.
Tagesordnungspunkt4k:
Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Wulf Gordian Hauser als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.897
JA NEIN
ENTHALTUNG
Tagesordnungspunkt4l:
26.996.411 Stimmen.
82.486 Stimmen.
377 Stimmen.
Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Ewald Oberhammer als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.068.097 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,09 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.068.097
JA NEIN
ENTHALTUNG
Tagesordnungspunkt5:
26.929.732 Stimmen.
138.365 Stimmen.
377 Stimmen.
Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.079.274 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.079.274
JA
NEIN ENTHALTUNG
Tagesordnungspunkt6:
27.079.274 Stimmen.
0 Stimmen.
0 Stimmen.
Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.697 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.697
JA
NEIN ENTHALTUNG
Tagesordnungspunkt7:
26.698.658 Stimmen.
380.039 Stimmen.
577 Stimmen.
Beschlussfassung über die Vergütungspolitik.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.797 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.797
JA NEIN
ENTHALTUNG
26.695.499 Stimmen.
383.298 Stimmen.
477 Stimmen.
Tagesordnungspunkt8a:
Beschlussfassung über die Erhöhung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf fünf. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 %
GesamtanzahlderabgegebenengültigenStimmen:27.078.897
JA
NEIN ENTHALTUNG
26.878.251 Stimmen.
200.646 Stimmen.
377 Stimmen.
Tagesordnungspunkt8b:
Wahl von Srinivasan Ravikumar in den Aufsichtsrat
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.897
JA NEIN
ENTHALTUNG
26.694.499 Stimmen.
384.398 Stimmen.
377 Stimmen.
Tagesordnungspunkt8c:
Wahl von Mag. Ewald Oberhammer in den Aufsichtsrat
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.068.097 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,09 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.068.097
JA NEIN
ENTHALTUNG
26.783.506 Stimmen.
284.591 Stimmen.
11.177 Stimmen.
Tagesordnungspunkt9a:
Wahl der MOORE CENTURION Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.079.274 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.079.274
JA NEIN
ENTHALTUNG
27.079.274 Stimmen.
0 Stimmen.
0 Stimmen.
Tagesordnungspunkt9b:
Wahl der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.079.274 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.079.274
JA NEIN
ENTHALTUNG
27.079.274 Stimmen.
0 Stimmen.
0 Stimmen.
24.04.2026 CET/CEST
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