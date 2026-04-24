EQS-News: ATOSS Software SE: Zweistelliges Umsatzwachstum zum Start in das Geschäftsjahr 2026 – EBIT Margenprognose 2026 auf mindestens 34 Prozent angehoben

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ATOSS Software SE: Zweistelliges Umsatzwachstum zum Start in das Geschäftsjahr 2026 – EBIT Margenprognose 2026 auf mindestens 34 Prozent angehoben



24.04.2026 / 07:00 CET/CEST

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Die ATOSS Software SE bleibt auch im ersten Quartal 2026 auf Wachstumskurs. In Summe stieg der Umsatz in den ersten drei Monaten um 11Prozent auf Mio.EUR51,4 (Vj.Mio.EUR46,3). Wesentlicher Wachstumstreiber waren erneut die Umsätze aus Cloud und Subscriptions, die im Berichtszeitraum um 27Prozent auf Mio.EUR27,0 (Vj. Mio.EUR21,4) anstiegen. Das operative Ergebnis erhöhte sich von Mio.EUR15,6 auf Mio.EUR18,2 bei einer EBIT-Marge von 35Prozent (Vj.34Prozent). Ungeachtet des volatilen makroökonomischen Umfelds und konjunktureller Risiken hält der Vorstand für 2026 an seiner Umsatzprognose von rund Mio.EUR215 fest. Die Prognose für die EBIT-Marge 2026 wurde auf mindestens 34Prozent angehoben.

München, 24. April 2026

Nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr2025 kann die ATOSS Software SE ihre Wachstumsdynamik im ersten Quartal erneut bestätigen. Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Monaten um 11 Prozent auf Mio. EUR 51,4 (Vj. Mio. EUR 46,3). Davon entfielen mit einem Umsatzplus von 13 Prozent insgesamt Mio. EUR 38,3 (Vj. Mio. EUR 34,0) auf den Bereich Software. Haupttreiber der Softwareumsätze waren erneut die Umsätze aus Cloud & Subscriptions, die sich um 27 Prozent auf Mio. EUR 27,0 (Vj. Mio. EUR 21,4) deutlich erhöhten und nun einen Anteil am Gesamtumsatz von 53 Prozent (Vj. 46 Prozent) ausmachen. Zusammen mit den um 3 Prozent gesunkenen Umsätzen aus Softwarewartung in Höhe von Mio. EUR 9,6 (Vj. Mio. EUR 10,0), sind die wiederkehrenden Umsätze in Summe im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf Mio. EUR 36,7 (Vj. Mio. EUR 31,3) gewachsen. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse aus Cloud & Subscriptions sowie Wartung an den gesamten Umsatzerlösen beläuft sich im ersten Quartal auf 71 Prozent (Vj. 68 Prozent). Gegenläufig entwickelten sich die Einmalumsätze aus Softwarelizenzen, die sich um 40 Prozent auf Mio. EUR 1,6 (Vj. Mio. EUR 2,7) reduzierten. Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten im gleichen Zeitraum auf Mio. EUR 11,1 (Vj. Mio. EUR 10,0) ausgebaut werden. Die Hardwareerlöse beliefen sich auf Mio. EUR 0,9 (Vj. Mio. EUR 1,1).

Insgesamt entwickelte sich die Auftragslage weiterhin positiv, wobei die Entwicklung des New ACV (Annual Contract Values) aus neuen Vertragsabschlüssen mit Lizenzprodukten im ersten Quartal vor dem Hintergrund des schwierigen konjunkturellen Umfelds auf Vorjahresniveau lag. Der Cloud & Subscriptions Order Backlog, der die Umsätze aus vertraglich gesicherten Cloud-Nutzungsgebühren innerhalb der nächsten 12 Monate angibt, erhöhte sich zum 31.03.2026 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 23 Prozent auf Mio. EUR 114,3 (31.03.2025: Mio. EUR 92,8). Diese Cloud- & Subscriptions-Kennziffer beinhaltet auch den Cloud & Subscriptions Annual Recurring Revenue (ARR) aus aktuellen Cloud & Subscriptions-Gebühren, der gegenüber dem Vorjahresquartal (Mio. EUR 86,7) um 27 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 109,8 stieg. Der gesamte ARR Order Backlog (bestehend aus Cloud- & Subscriptions-Gebühren und Wartungserlösen einschließlich der vertraglich gesicherten Umsätze hieraus in den nächsten 12 Monaten) stieg gegenüber dem Vorjahresquartal (Mio. EUR 131,9) bis zum 31.03.2026 um 16 Prozent auf Mio. EUR 152,5.

Die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis liegt im ersten Quartal mit 35 Prozent (Vj. 34 Prozent) vor allem aufgrund des konsequenten Kostenmanagements und weiterer Effizienz-gewinne aus Prozessoptimierungen und Digitalisierung etwas oberhalb des vom Vorstand für das Gesamtjahr 2026 prognostizierten Niveaus von mindestens 32 Prozent.

Auch in weiteren wichtigen Finanzkennzahlen des Konzerns, wie etwa der Liquidität, zeigt sich die anhaltende Stärke von ATOSS. So verfügt der Konzern zum Ende des ersten Quartals mit Mio. EUR 162,1 (Vj. Mio. EUR 131,9) über eine eindrucksvolle Finanzmittelausstattung, die der Gesellschaft auch nach der den Aktionären in der Hauptversammlung am 30. April 2026 vorgeschlagenen Ausschüttung in Höhe von EUR 2,28 je Aktie (in Summe Mio. EUR 36,3) hervorragende Zukunftsaussichten sichert.

ATOSS erweist sich damit auch in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld als verlässliches Unternehmen mit profitablem, nachhaltigem Wachstum und ist weiterhin hervorragend positioniert, um künftig zusätzliche Marktanteile im In- und Ausland über alle Kundensegmente hinweg zu erschließen. Grundlage hierfür sind neben den technologisch führenden Softwarelösungen insbesondere das attraktive Geschäftsmodell, die ausgeprägte finanzielle Stärke sowie die hohe Visibilität und Planbarkeit der Umsätze, die durch den kontinuierlichen Ausbau des Cloudgeschäfts weiter gestärkt werden. Die dynamische Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz bewertet ATOSS ausdrücklich als Chance und wesentlichen Treiber für zusätzliche Effizienz‑ und Produktivitätsgewinne und leistet zugleich einen wichtigen Beitrag zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Kundennutzens ihrer Lösungen.

Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand für das Gesamtjahr 2026 erneut seine Erwartung einer positiven Geschäftsentwicklung mit einem Gesamtumsatz von rund Mio. EUR 215. Die Prognose für die EBIT-Marge wird aufgrund des soliden Jahresauftakts und den Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf auf mindestens 34 Prozent (vorher: mindestens 32 Prozent) angehoben.



KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: 3-MONATSVERGLEICH IN TEUR

01.01.2026

- 31.03.2026 Anteil am

Gesamtumsatz 01.01.2025

- 31.03.2025 Anteil am

Gesamtumsatz Veränderung

2026 zu 2025 Umsatz 51.442 100% 46.251 100% 11% Software 38.286 74% 34.029 74% 13% Lizenzen 1.634 3% 2.714 6% -40% Wartung 9.621 19% 9.959 22% -3% Cloud & Subscriptions 27.031 53% 21.356 46% 27% Beratung 11.115 22% 10.035 22% 11% Hardware 868 2% 1.144 2% -24% Sonstiges 1.173 2% 1.043 2% 12% EBITDA 19.359 38% 16.721 36% 16% EBIT 18.159 35% 15.581 34% 17% EBT 18.914 37% 16.689 36% 13% Nettoergebnis 12.796 25% 11.314 24% 13% Cash Flow (operativ) 39.675 77% 20.239 44% 96% Liquidität (1) 162.068 131.910 23% EPS in Euro 0,80 0,71 13% Mitarbeiter (3) 862 805 7%

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR





Q1/26 Q4/25 Q3/25 Q2/25 Q1/25 Umsatz 51.442 49.931 47.240 45.836 46.251 Software 38.286 37.502 34.938 34.211 34.029 Lizenzen 1.634 2.739 1.773 1.559 2.714 Wartung 9.621 9.631 9.730 9.891 9.959 Cloud & Subscriptions 27.031 25.132 23.435 22.761 21.356 Beratung 11.115 10.052 10.127 9.414 10.035 Hardware 868 846 855 834 1.144 Sonstiges 1.173 1.530 1.321 1.377 1.043 EBITDA 19.359 21.200 18.390 16.572 16.721 EBIT 18.159 19.961 17.182 15.404 15.581 EBIT-Marge in % 35% 40% 36% 34% 34% EBT 18.914 21.443 18.254 15.555 16.689 Nettoergebnis 12.796 14.311 12.336 10.406 11.314 Cash Flow (operativ) 39.675 -2.242 34.770 -5.535 20.239 Liquidität (1),(2) 162.068 123.232 125.690 91.249 131.910 EPS in Euro 0,80 0,90 0,77 0,66 0,71 Mitarbeiter (3) 862 856 853 825 805

(1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen)

(2) Dividende von EUR 2,13 je Aktie am 06.05.2025 (TEUR 33.880).

(3) zum Quartals-/Jahresende





Anstehende Termine:

30.04.2026 Ordentliche Hauptversammlung 2026

24.07.2026 Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss

24.07.2026 Earnings Call Q2 2026

11.08.2026 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss

23.10.2026 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss

23.10.2026 Earnings Call Q3 2026

23.11.2026 ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum

ATOSS

Die ATOSS Software SE ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – in der Cloud oder On-Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, High-End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei ihren Kunden einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, ATU, C&A, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, Lufthansa, Landeshauptstadt München, LMU Klinikum München, OBI, Universitätsklinikum Frankfurt und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com

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