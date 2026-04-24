EQS-News: Berliner Effektengesellschaft AG veröffentlicht Einzel- und Konzernabschluss 2025

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EQS-News: Berliner Effektengesellschaft AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Berliner Effektengesellschaft AG veröffentlicht Einzel- und Konzernabschluss 2025

24.04.2026 / 17:08 CET/CEST
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Berliner Effektengesellschaft AG veröffentlicht Einzel- und Konzernabschluss 2025

Nachdem nun auch der Konzernabschluss der Berliner Effektengesellschaft testiert vorliegt, sind sowohl Einzelabschluss als auch Konzernabschluss der Berliner Effektengesellschaft AG auf der Webseite der Gesellschaft unter www.effektengesellschaft.de veröffentlicht.

Gegenüber den am 2. April 2026 bekannt gegebenen vorläufigen Konzernzahlen haben sich keine Änderungen ergeben.

Kontakt:

Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: 030 – 890 21-145

Telefax: 030 – 890 21-134

E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Berliner Effektengesellschaft AG
Kurfürstendamm 119
10711 Berlin
Deutschland
Telefon:030 - 89 606 144
Fax:030 - 89 606 134
E-Mail:info@effektengesellschaft.de
Internet:www.effektengesellschaft.de
ISIN:DE0005221303
WKN:522130
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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