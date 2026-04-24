EQS-News: Ringmetall SE steigert Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2025 dank erfolgreicher Akquisitionen

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Ringmetall SE steigert Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2025 dank erfolgreicher Akquisitionen



24.04.2026 / 12:00 CET/CEST

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Ringmetall SE steigert Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2025 dank erfolgreicher Akquisitionen

Konzernumsatz steigt akquisitionsbedingt um 7,3 Prozent auf 187,7 Mio. EUR

EBITDA mit 23,0 Mio. EUR durch Vorjahres-Sondereffekt und schwache Marktnachfrage leicht unter Vorjahr

Geschäftsbereich Liner verzeichnet Umsatzwachstum von 41,8 Prozent

Vorstand bestätigt Prognose für 2026: Umsatz zwischen 185 und 205 Mio. EUR erwartet

München, 24. April 2026 – Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat heute den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Trotz eines anspruchsvollen weltwirtschaftlichen Umfelds und politischer Unsicherheiten konnte der Konzern seine Marktposition behaupten und den Umsatz durch strategische Zukäufe steigern.

Konzernentwicklung und Ertragslage

Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 187,7 Mio. EUR, was einem Zuwachs von 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (2024: 174,9 Mio. EUR). Wesentliche Treiber dieser Entwicklung waren die Akquisitionen der Jahre 2024 und 2025, darunter Peak Packaging (Polen), FIB Beer Systems (Niederlande), Hutek (Finnland) und der erworbene Geschäftsbetrieb von Indutainer (Deutschland). Diese kompensierten ein abgeschwächtes konjunkturelles Umfeld, das sich in einer gedämpften Nachfrage aus wichtigen Abnehmerindustrien wie der Chemie- und Pharmabranche äußerte.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 23,0 Mio. EUR um 3,1 Prozent unter dem Vorjahreswert (2024: 23,7 Mio. EUR). Dieser Rückgang ist maßgeblich auf einen Sondereffekt im Vorjahr zurückzuführen: Im Geschäftsjahr 2024 resultierte aus dem Erwerb der FIB Beer Systems ein Ertrag aus einem „Bargain Purchase“ in Höhe von 1,3 Mio. EUR. Zudem beeinflussten der schwache US-Dollar sowie ein verhaltenes Bag-in-Box-Geschäft das operative Ergebnis. Die EBITDA-Marge bezogen auf die Gesamtleistung sank entsprechend auf 12,2 Prozent (2024: 13,6 Prozent).

Wesentliche Konzernkennzahlen zum Geschäftsjahr 2025

IFRS, in TEUR 2025 2024 Δ (abs.) Δ (%) Umsatzerlöse 187.669 174.902 12.767 7,3% Gesamtleistung (GL) 188.374 174.607 13.767 7,9% Rohertrag 101.293 93.419 7.874 8,4% Rohertragsmarge (auf GL) 53,8% 53,5% - - EBITDA 23.015 23.740 -725 -3,1% EBITDA-Marge (auf GL) 12,2% 13,6% - - EBIT 12.139 15.589 -3.450 -22,1% EBIT-Marge (auf GL) 6,4% 8,9% - - Konzernjahresergebnis 4.210 11.210 -7.000 -62,4%

Geschäftsverlauf in den Geschäftsbereichen

Im Geschäftsbereich Verschlusssysteme sank der Umsatz um 7,9 Prozent auf 111,8 Mio. EUR (2024: 121,4 Mio. EUR). Neben der gedämpften Nachfrage wirkten sich hier Währungseffekte belastend aus. Das EBITDA im Geschäftsbereich lag bei 19,2 Mio. EUR (2024: 21,5 Mio. EUR). Der Geschäftsbereich Liner entwickelte sich hingegen sehr dynamisch. Der Umsatz des Geschäftsbereichs stieg um 41,8 Prozent auf 75,9 Mio. EUR (2024: 53,5 Mio. EUR). Das EBITDA wuchs überproportional um 46,2 Prozent auf 10,9 Mio. EUR (2024: 7,5 Mio. EUR).

Wesentliche Kennzahlen der Geschäftsbereiche im Geschäftsjahr 2025

IFRS, in TEUR 2025 2024 Δ (abs.) Δ (%) Verschlusssysteme Umsatzerlöse 111.826 121.420 -9.594 -7,9% Gesamtleistung (GL) 111.823 121.700 -9.877 -8,1% EBITDA 19.156 21.495 -2.338 -10,9% EBITDA-Marge auf GL 17,1% 17,7% - - Liner Umsatzerlöse 75.843 53.482 22.361 41,8% Gesamtleistung (GL) 76.551 52.907 23.644 44,7% EBITDA 10.941 7.483 3.458 46,2% EBITDA-Marge auf GL 14,3% 14,1% - -

Die Bilanzsumme blieb mit 178,3 Mio. EUR nahezu konstant (31.12.2024: 179,1 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote lag zum Stichtag bei 48,6 Prozent (31.12.2024: 49,5 Prozent). Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit belief sich auf 15,8 Mio. EUR (2024: 19,1 Mio. EUR), beeinflusst durch den Abbau von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Statement des Vorstandssprechers

„Wir blicken auf ein insgesamt robustes Geschäftsjahr zurück, in dem die Ringmetall Gruppe ihre Stabilität unter Beweis gestellt hat“, erläutert Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE. „Während das organische Marktumfeld durch geopolitische Spannungen und eine verhaltene Nachfrage unserer Kernindustrien geprägt war, haben unsere Akquisitionen einen wesentlichen Beitrag zum Konzernergebnis geliefert. Die erfolgreiche Integration neuer Gesellschaften im Segment Liner zeigt, dass unsere Buy-and-Build-Strategie auch in volatilen Zeiten der richtige Weg ist, um neue Wachstumspotenziale zu erschließen und unsere Marktposition nachhaltig auszubauen.“

Ausblick 2026

Trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten blickt der Vorstand mit Zuversicht auf das laufende Geschäftsjahr. Für 2026 wird ein Konzernumsatz in einer Bandbreite von 185 bis 205 Mio. EUR sowie ein EBITDA zwischen 21 und 28 Mio. EUR prognostiziert. Effekte aus möglichen weiteren Akquisitionen im Jahr 2026 sind in dieser Prognose noch nicht enthalten.

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 steht ab heute auf der Website der Gesellschaft unter www.ringmetall.de zum Download bereit.

Kontakt:

Investor Relations

David Stakemeier

Ringmetall SE

Telefon: +49 89 4522098-24

Mobil: +49 151 70575184

E-Mail: ir@ringmetall.de

Über die Ringmetall Gruppe

Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien, der Türkei sowie China und den USA vertreten.

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