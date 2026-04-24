EQS-NVR: creditshelf Aktiengesellschaft: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: creditshelf Aktiengesellschaft / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

creditshelf Aktiengesellschaft: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



24.04.2026 / 11:15 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

creditshelf Aktiengesellschaft

Hausener Weg 29

60489 Frankfurt am Main

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 22.04.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

900.000

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

24.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: creditshelf Aktiengesellschaft Hausener Weg 29 60489 Frankfurt am Main Deutschland Internet: https://creditshelf-ag.de/

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