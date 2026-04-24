Worauf achten Sie zur Berichtssaison?

Die laufende Berichtssaison wird ein Qualitätstest dafür sein, wie die Prognosen der Verwaltungen nach den guten Ergebnissen im letzten Quartal die Stabilisierung der Märkte unterstreichen. Die Bedeutung des Iran-Konflikts nimmt mit der Waffenruhe ab, aber Störungen wird es noch immer wieder geben.

Damit läuft der Mai in eine Art Konsolidierung auf hohem Niveau hinaus und dann kommt es darauf an, ob alle Indizes in Europa dem Vorbild der Amerikaner folgen können. Diese erreichen permanent neue Rekorde als Trendsignal. Besser geht nicht! In Deutschland spielt das Vertrauen in Schwarz-Rot eine zusätzliche Rolle. Ein neuer Dax-Rekord ergibt sich daraus vorerst noch nicht.

Was, wenn der Iran-Krieg nochmal eskaliert?

Der Iran-Krieg wird noch mehrere Monate die Gemüter beschäftigen. In pausenlosen Verhandlungen wird um Kompromisse gerungen, was nachvollziehbar ist. Entscheidend sind in dieser Phase der Öltransport und der Ölpreis. Darin steckt bekanntlich die größte Unruhe. Der Rückbau aller Preise läuft in Stufen mit relativ hoher Nervosität.

Klar ist: Die riesigen Aufregungen um eine weltweite Energiekrise oder den Zusammenbruch der Lieferketten bleiben Unsinn oder Leichtsinn in der Qualität der Prognosen. Das rechtfertigt für die Märkte eine Art Sommerpause zur Beruhigung.

Bleibt Apple ohne Tim Cook noch Apple?

Der neue Apple-Chef ist ein Hausgewächs und seit 20 Jahren dabei. Das ergibt die Wahrscheinlichkeit eines nahtlosen Übergangs an der bisherigen Spitze. Die Zeitverzögerungen, die sich für Apple in Sachen KI ergeben hatten, stehen wohl im Mittelpunkt der nächsten strategischen Entscheidungen.

Dafür gilt der neue Chef als prädestiniert. Die Reaktionen des Marktes zeigen es.