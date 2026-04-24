Evotec-Finanzvorstand geht aus persönlichen Gründen - Neue Finanzchefin ab Mai

dpa-AFX · Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec hat ab kommenden Monat eine neue Finanzchefin. Der bisherige Finanzchef Paul Hitchin werde das Unternehmen zum 30. April 2026 verlassen, teilte Evotec am Freitag in Hamburg mit. Anlass seien persönliche Gründen, die nicht im Zusammenhang mit dem Unternehmen stünden. Hitchin war seit Anfang März vergangenen Jahres der Finanzvorstand von Evotec. Seine Nachfolgerin wird Claire Hinshelwood. Sie war zuvor Finanzchefin bei der BMI Group, einem Hersteller und Anbieter von Baustoffen für Dächer./lew/stk

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