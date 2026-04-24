Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.04.2026

onvista · Uhr
Dividenden-Aristokraten

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 24. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AllgeierBericht Geschäftsjahr 2025
ATOSS SoftwareBericht 1. Quartal 2026
BB BiotechBericht 1. Quartal 2026
EniBericht 1. Quartal 2026
EniBericht 1. Quartal 2026
FanucBericht Geschäftsjahr 2025
GREEN BRIDGE METALSBericht 1. Quartal 2026
JinkoSolarBericht 1. Quartal 2026
Li-FT PowerBericht 1. Quartal 2026
Military MetalsBericht 2. Quartal 2026
Procter & GambleBericht 3. Quartal 2026
SLB (Schlumberger)Bericht 1. Quartal 2026
SPARC AI INC.Bericht Geschäftsjahr 2025
Tomra SystemsBericht 1. Quartal 2026
YaraBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Procter & Gamble
Eni
JinkoSolar
Li-FT Power
BB Biotech
ATOSS Software
SLB (Schlumberger)
Yara
GREEN BRIDGE METALS
Tomra Systems
SPARC AI INC.
Military Metals
Fanuc
Allgeier

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