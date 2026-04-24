Hapag-Lloyd: Eines unserer Schiffe hat die Straße von Hormus passiert

Berlin, ⁠24. Apr (Reuters) - Eines der im Persischen Golf festsitzenden Schiffe von Hapag-Lloyd hat nach Angaben des Unternehmens die Straße von Hormus passiert. Das erklärte Hapag-Lloyd ‌am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Zum Zeitpunkt und den Umständen der Fahrt wollte ⁠sich das ⁠Unternehmen nicht äußern. Ursprünglich waren es sechs Schiffe mit 150 Seeleuten gewesen, die wegen der Blockade der Straße von Hormus im Golf feststeckten. Jetzt seien es noch vier Schiffe ‌mit rund 100 Crew-Mitgliedern, erklärte ‌ein Hapag-Lloyd-Sprecher. Bei einem der Schiffe sei der Chartervertrag ausgelaufen, so dass es nicht mehr zur Hapag-Lloyd-Flotte ⁠gehöre. Wann mit einer Rückkehr der verbliebenen Schiffe ‌zu rechnen ist, sei ⁠unvorhersehbar.

Konzernchef Rolf Habben Jansen hatte am Donnerstag bei einer Branchenveranstaltung gesagt, man warte auf ein Zeitfenster, in dem die Schiffe möglicherweise ‌herauskommen könnten. Die ⁠Seeleute seien gut versorgt ⁠mit Lebensmitteln und Frischwasser. Das sei nicht das Problem. Auch zahlreiche Schiffe anderer Reedereien sind im Golf gestrandet. Der Iran blockiert die dem Golf vorgelagerte Straße von Hormus faktisch seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar.

(Bericht von Elke Ahlswede, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)