Hisbollah nennt verlängerte Waffenruhe mit Israel bedeutungslos

Beirut, 24. ⁠Apr (Reuters) - Knapp einen Tag nach der vom US-Präsidenten Donald Trump verkündeten Verlängerung der Waffenruhe im Libanon hat die Hisbollah-Miliz diese als bedeutungslos bezeichnet. Angesichts anhaltender Angriffe ‌Israels sei die Feuerpause hinfällig, sagte der Hisbollah-Abgeordnete Ali Fajjad am Freitag. Zuvor hatte das libanesische Gesundheitsministerium ⁠den ⁠Tod von zwei Menschen durch einen israelischen Luftangriff im Dorf Tulin im Südlibanon gemeldet. Zudem schoss die vom Iran unterstützte Hisbollah nach eigenen Angaben sowie nach Angaben des israelischen Militärs eine israelische ‌Drohne ab.

Trump hatte die Verlängerung ‌der Feuerpause um drei Wochen am Donnerstag nach einem Treffen mit den Botschaftern Israels und des Libanon im ⁠Weißen Haus angekündigt. Das ursprüngliche Abkommen wäre am Sonntag ‌ausgelaufen. Obwohl die am ⁠16. April in Kraft getretene Vereinbarung zu einem deutlichen Rückgang der Gewalt geführt hat, liefern sich Israel und die Hisbollah im Südlibanon ‌weiterhin Gefechte.

Die Hisbollah ist ⁠selbst nicht Teil des Waffenstillstandsabkommens ⁠und lehnt direkte Kontakte der Regierung in Beirut mit Israel strikt ab. Die Feindseligkeiten waren am 2. März wieder aufgeflammt, als die Miliz zur Unterstützung des Iran in den regionalen Krieg eingriff.

(Bericht von Maya Gebeily und Alexander Cornwell, geschrieben von Hans Busemann. Redigiert von Olaf Brenner. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)