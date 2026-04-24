Intel explodiert 30% | Starke Berichtssaison | Friedensgespräche am Wochenende?

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Eine extrem robuste Berichtssaison, vor allem im Tech- und Chip-Sektor, fachen die Wall Street vor dem Wochenende genauso an wie die Meldung, dass Irans Außenminister am späten Freitag in Pakistan eintreffen wird, um die Gespräche mit den USA fortzusetzen. Wir sehen einen leichten Rücklauf bei WTI-Öl . Was die Wall Street vor allem befeuert, ist die starke Berichtssaison. Bisher lagen 86 Prozent der bisher gemeldeten Gewinne pro Aktie über den Erwartungen, mit einer wuchtigen Spanne von im Schmitt fast 13 Prozent. Insbesondere die Aktien von Intel explodieren um weitere 30 Prozent, angefacht durch das robuste Quartal und die ebenso robusten Aussichten. Analysten heben auf breiter Front die Ziele an. Auch die Aktien von SAP profitieren von den Zahlen und Aussichten, die im Rahmen bis teils minimal über den Zielen lagen. Um 16 Uhr MEZ wird das Verbrauchervertrauen für den April gemeldet, dass sich erholt haben dürfte.



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