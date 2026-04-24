Iran-Krieg sorgt für trübe Stimmung: "Wirtschaft verliert Zuversicht"

- von Reinhard Becker ⁠und Klaus Lauer

Berlin, 24. Apr (Reuters) - Der Iran-Krieg drückt die Stimmung in den Chefetagen der Wirtschaft auf das niedrigste Niveau seit Beginn des Jahrzehnts. Das Ifo-Geschäftsklima sank im April um 1,9 auf 84,4 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Mai 2020 - einer Zeit also, in der die Pandemie die Wirtschaft hierzulande im Würgegriff hielt. Ökonomen hatten ‌für den laufenden Monat nur mit einem Rückgang des Ifo-Barometers auf 85,5 Punkte gerechnet. Die Firmen blicken erheblich pessimistischer auf die kommenden Monate und bewerten auch ihre aktuelle Lage schlechter. "Die Iran-Krise trifft die deutsche Wirtschaft hart", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Der Umfrage-Chef des ⁠Münchner Instituts, Klaus Wohlrabe, ⁠sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die hiesige Wirtschaft verliere die Zuversicht: "Es gibt kaum Lichtblicke in diesem Monat. Die Unsicherheit frisst sich durch die deutsche Wirtschaft." Dies ist auch am Geschäftsklima in den einzelnen Sparten abzulesen; es verschlechterte sich im Verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor sogar deutlich. Auch im Handel herrscht miese Stimmung: Die Einzelhändler sorgen sich insbesondere, dass sich die Verbraucher aufgrund der Inflation stärker zurückhalten.

Der Energiepreisanstieg infolge des Iran-Krieges hat die Teuerungsrate auf 2,7 Prozent nach oben getrieben - der höchste Wert seit Januar 2024. Insbesondere Sprit und Heizöl haben ‌sich seit Beginn des Iran-Kriegs sprunghaft verteuert. Ein Anstieg der Teuerungsrate in den ‌kommenden Monaten über die Drei-Prozent-Marke gilt unter Ökonomen als nicht unwahrscheinlich.

STIMMUNGSEINBRUCH IN BAUBRANCHE

Steigende Öl- und Gaspreise treiben auch die Baustoffpreise - ein weiterer Belastungsfaktor für die krisengeplagte Baubranche. Wie das Ifo weiter mitteilte, ist das Geschäftsklima im Bauhauptgewerbe im April eingebrochen. Die Erwartungen gaben deutlich nach. "Die Hoffnungen auf einen Aufschwung ⁠sind vorerst dahin", konstatierte Ifo-Chef Fuest. Zuletzt gab es für die Branche Licht und Schatten: Das Bauhauptgewerbe hat im Februar mehr Bestellungen eingesammelt ‌und zugleich weniger Umsatz erzielt. Der Iran-Krieg habe die zum Jahreswechsel ⁠noch erfreuliche Aussicht für 2026 spürbar eingetrübt, sagte Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB): "Wir halten unsere Jahresprognose von 2,5 Prozent realem Wachstum vorerst aufrecht, müssen sie aber unter Vorbehalt der weiteren geopolitischen Entwicklung stellen."

Alle Blicke richten sich gebannt auf die Meerenge am Persischen Golf, die ein Nadelöhr für den internationalen Schiffstransport von Öl und Flüssiggas darstellt: "Die geopolitische Entwicklung rund ‌um die Straße von Hormus wird in den nächsten Wochen darüber entscheiden, ⁠ob die deutsche Wirtschaft noch in diesem Jahr aus ⁠ihrer mittlerweile chronischen Stagnationsphase herausfindet", prognostizierte der Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Robin Winkler.

Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar sind die Ölpreise deutlich in die Höhe geschnellt, da der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus faktisch zum Erliegen gekommen ist. Vor dem militärischen Konflikt wurde ein Fünftel des weltweiten Öls durch die Meerenge transportiert. US-Präsident Donald Trump hatte die seit dem 8. April geltende Feuerpause mit dem Iran zuletzt auf unbestimmte Zeit verlängert, um weitere Gespräche zu ermöglichen. Momentan ist jedoch ungewiss, ob und wann die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran wieder aufgenommen werden.

Die Bundesregierung halbierte kürzlich ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr auf 0,5 Prozent. Laut Wirtschaftsministerin Katherina Reiche kämpft die Wirtschaft im Zuge des Iran-Krieges zwar mit zunehmendem Gegenwind. Eine Rezession sei jedoch nicht zu erwarten. ⁠Laut dem Ifo-Experten Wohlrabe dürfte die Wirtschaft im laufenden zweiten Quartal bestenfalls stagnieren. Im schlimmsten Fall werde sie um 0,1 oder 0,2 Prozent zum Vorquartal schrumpfen.

(Bericht von Reinhard Becker und Klaus Lauer, Mitarbeit Daniela Pegna, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)