Iran- und Konjunktursorgen machen Dax zu schaffen

Frankfurt, 24. Apr (Reuters) - Trotz ⁠deutlicher Kursgewinne von Dax-Schwergewicht SAP hat der deutsche Leitindex am Freitag Federn lassen müssen. Er fiel um 0,6 Prozent auf 24.000 Punkte, der EuroStoxx50 verlor 0,9 Prozent. Die SAP-Aktien legten nach starken Quartalszahlen mehr als fünf Prozent zu. Getrübt wurde die Stimmung im Dax durch die fragile Waffenruhe im Iran-Krieg und Konjunktursorgen nach einem überraschend starken Rückgang des Ifo-Index. "Kaum gab es zarte Knospen einer wirtschaftlichen Trendwende, macht der Iran-Krieg einem Aufschwung einen Strich durch die Rechnung", resümierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt ‌bei der VP Bank.

Die militärische Eskalation in Nahost drückte die Stimmung in den Chefetagen der Wirtschaft auf das niedrigste Niveau seit Beginn des Jahrzehnts. Das Ifo-Geschäftsklima sank im April auf 84,4 Punkte, nach revidiert 86,3 Zählern im März. Für Pessimismus in den Unternehmen sorgen insbesondere die stark ⁠gestiegenen Energiepreise. "Jeder Tag, den ⁠die Straße von Hormus gesperrt ist, verursacht Konjunkturschmerz", sagt Alexander Krüger, Chefvolkswirt von Hauck Aufhäuser Lampe.

HÄNGEPARTIE IM IRAN MACHT ÖL TEURER

Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar sind die Ölpreise deutlich in die Höhe geschnellt, da der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus faktisch zum Erliegen gekommen ist. Vor dem militärischen Konflikt wurde ein Fünftel des weltweiten Öls und Flüssiggases durch die Meerenge am Persischen Golf transportiert. US-Präsident Donald Trump hatte die seit dem 8. April geltende Feuerpause mit dem Iran zuletzt zwar auf unbestimmte Zeit verlängert, um weitere Gespräche zu ermöglichen. Momentan ist jedoch ungewiss, ob und wann die Friedensverhandlungen ‌zwischen den USA und dem Iran wieder aufgenommen werden. Am Freitag verteuerten sich das Nordseeöl Brent ‌und das US-Öl WTI um mehr als zwei Prozent auf 107,48 beziehungsweise 97,85 Dollar je Fass.

Angesichts der Folgen des Ölpreisschocks für Inflation und Weltwirtschaft schielen die Anleger nun auf die Zinsentscheide der großen Notenbanken in der nächsten Woche. Experten rechnen jedoch damit, dass die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank(EZB) die Füße noch stillhalten und ⁠eine weitere Zinspause einlegen werden. "EZB und Fed agieren bewusst datenabhängig und vermeiden vorschnelle Festlegungen", sagte Daniel Kerbach von der BayernInvest. Der Dollar-Index und der Euro ‌traten am Freitag bei 1,1688 Dollar beziehungsweise 98,80 Punkten auf der Stelle.

VERHALTENE REAKTION ⁠AUF SIEMENS-ENERGY-ZAHLEN

Auf der Unternehmensseite richtete sich der Fokus vor allem auf SAP. Der Softwarekonzern hat den Rückgang der Wachstumsraten in seiner wichtigen Cloud-Sparte vorerst gestoppt. Der Quartalsbericht liege in mehreren Kategorien über den Erwartungen – "und das ist umso erstaunlicher, wenn man die unsicheren makroökonomischen und geopolitischen Rahmenbedingungen sowie den Umbruch betrachtet, der derzeit im Softwaresektor stattfindet", kommentierte Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Bei Siemens Energy reagierten die Anleger eher ‌verhalten auf die Anhebung der Umsatz- und Gewinnprognose für 2025/2026. Für einen Dämpfer sorgte, ⁠dass die Quartalszahlen etwas hinter den Erwartungen zurückblieben. Alles in ⁠allem seien die Zahlen zwar stark, aber es gebe auch Schwachstellen in der Bilanz, sagte ein Händler. Die Aktien rückten im Dax 1,6 Prozent vor, seit Jahresbeginn haben sie über 50 Prozent zugelegt.

Im MDax machte ein Gewinneinbruch im ersten Quartal den Papieren von Jungheinrich zu schaffen. Die Aktien des Gabelstapler-Herstellers rauschten zeitweise um 15 Prozent in die Tiefe. Deutlich nach oben ging es im SDax für die Papiere der Atoss Software mit einem Plus von zeitweise elf Prozent. Das Unternehmen erwartet für das laufende Jahr nun eine operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) von mindestens 34 Prozent, das sind zwei Prozentpunkte mehr als bisher.

Keinen guten Tag erwischte Electrolux, die im ersten Quartal wegen einer schwachen Nachfrage in den USA überraschend in die roten Zahlen gerutscht sind. Die Aktien des schwedischen Hausgeräteherstellers fielen um gut 25 Prozent und notierten auf dem niedrigsten Stand seit 2009. Als Reaktion auf die anhaltenden ⁠Probleme kündigte der Konzern eine weitreichende Partnerschaft mit dem chinesischen Rivalen Midea in Nordamerika an. Zur Finanzierung der Kooperation und weiterer Umbaumaßnahmen plant Electrolux eine Kapitalerhöhung im Volumen von neun Milliarden Kronen.

(Bericht von: Daniela Pegna. Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)