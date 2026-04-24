IRW-News: De.mem Ltd.: März 2026 Quartals-Aktivitäten-Report: Rekordzahlungseingänge und positiver operativer Cashflow

IRW-PRESS: De.mem Ltd.: März 2026 Quartals-Aktivitäten-Report: Rekordzahlungseingänge und positiver operativer Cashflow

24. April 2026: Das Industrieunternehmen für Wasser- und Abwasseraufbereitung De.mem Limited (ASX: DEM) (De.mem oder das Unternehmen) freut sich, Rekordergebnisse für das Märzquartal 2026 bekannt zu geben.

WESENTLICHE HIGHLIGHTS

- Rekord-Quartalszahlungseingänge von ca. 10,4 Mio. $. Das entspricht einem Wachstum von 31 % im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum.

- Rekord-Wachstumsdynamik mit 28 aufeinanderfolgenden Quartalen steigender Zahlungseingänge gegenüber der Vorjahresperiode.

- Rekordwert bei der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) der Zahlungseingänge von ca. 26 % in den letzten 7 Jahren.

- Positiver operativer Cashflow von 504.000 $ im abgelaufenen Quartal.

- Starker Ausblick für das Fiskaljahr 2026.

REKORDERGEBNISSE

De.mem freut sich über Rekordergebnisse bei den Zahlungseingängen, bei den erreichten Wachstumsraten und der anhaltenden Wachstumsdynamik bei gleichzeitig positivem operativem Cashflow im ersten Quartal des Jahres 2026.

Zur Vision des Unternehmens gehört es, der führende internationale Anbieter dezentraler Wasseraufbereitungslösungen für industrielle und private Kundinnen und Kunden zu sein und das Umsatzwachstum durch margenstarke wiederkehrende Umsatzerlöse voranzutreiben. Für Industriekunden mit mehreren Standorten bietet De.mem eine One-Stop-Shop-Lösung mit hochwertigen Wasser- und Abwasseraufbereitungssystemen und erzielt dabei margenstarke, wiederkehrende Umsätze aus seinen Service- und Spezialchemikalienbereichen.

Für private Kundinnen und Kunden bietet De.mem seine Membranprodukte für Anwendungen in der häuslichen Wasseraufbereitung an - ein großes und wachsendes Segment im globalen Markt der Wasseraufbereitung.

Rekord-Zahlungseingänge

De.mem freut sich, für das Märzquartal 2026 Rekord-Zahlungseingänge von ca. 10,4 Mio. $ zu berichten. Hierbei handelt es sich um den höchsten Quartalswert in der Unternehmensgeschichte. Das Ergebnis liegt ca. 31 % über der entsprechenden Vorjahresperiode per Ende März des Jahres 2025. Das Resultat beinhaltet zweistelliges organisches Wachstum im gesamten Kerngeschäft des Unternehmens.

Wachstumsrate

De.mem erzielte über einen Zeitraum von 7 Jahren eine langfristige durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) der Zahlungseingänge von ca. 26 % (Diagramm 1).

Rekord-Wachstumsdynamik

De.mem erreichte 28 aufeinanderfolgende Quartale mit steigenden Zahlungseingängen gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode (Diagramm 1). Das unterstreicht die Stärke des Geschäftsmodells mit hohen wiederkehrenden Cashflows.

Diagramm1:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83923/2026_04_24_MÄRZ 2026 QUARTALS-AKTIVITÄTEN-REPORTDe-mem.001.png

REKORD VON 28 QUARTALEN MIT WACHSTUM DER ZAHLUNGSEINGÄNGE GEGENÜBER DER VORJAHRESPERIODE

(QUARTALSWEISE ZAHLUNGSEINGÄNGE IN MIO. $)

Positive operative Cashflows im Quartal

De.mem startet in das Kalenderjahr 2026 mit einem positiven operativen Cashflow von 504.000 $ im ersten Quartal 2026. Das Ergebnis spiegelt die Kombination aus anhaltendem Wachstum der Zahlungseingänge, steigenden Margen durch den Fokus auf margenstarke, wiederkehrende Erlössegmente sowie ein diszipliniertes Kostenmanagement wider.

Die deutsche Tochtergesellschaft von De.mem trug mit ca. 350.000 $ zu dem positiven Cashflow bei. Das ist besonders auf ein Großprojekt mit Beauftragung im September 2025 zurückzuführen, dass das De.mem im ersten Quartal 2026 umgesetzt hat (siehe unten für weitere Details).

Starker Kassenbestand

Der Kassenbestand von De.mem erhöhte sich zum 31. März 2026 auf etwa 4,2 Mio. $, nach 4 Mio. $ zum 31. Dezember 2025 und 3,3 Mio. $ zum 30. September 2025.

Die Verbesserung spiegelt die Stärke der operativen Cash-Generierung des Unternehmens im abgelaufenen Quartal wider.

Starker Beitrag des Geschäfts in Westaustralien und von Core Chemicals

Die jüngste Akquisition von De.mem in Westaustralien, Core Chemicals Pty Ltd, entwickelte sich im abgelaufenen Quartal sehr positiv und erzielte ca. 1,6 Mio. $ an quartalsweisen Zahlungseingängen (im Vergleich zu ca. 4 Mio. $ an jährlichen Zahlungseingängen vor der Übernahme).

Core Chemicals liefert Spezialchemikalien zur Extraktion und Rückgewinnung von Goldfragmenten aus dem Raffinerie-Abfallstrom an Kunden aus dem Goldbergbau.

Das starke Ergebnis des ersten vollständigen Quartals bestätigt weiter die strategische Begründung der Akquisition und zeigt die Ergebnissteigerung durch die Übernahme- und Integrationsstrategie von De.mem.

Umsetzung eines Projekts der deutschen Tochtergesellschaft

Im Märzquartal 2026 setzte De.mem ein Projekt zur Lieferung von Abwasseraufbereitungsanlagen für einen Unternehmenskunden im Bereich der Verzinkung in Deutschland um, mit einem Gesamtvolumen von etwa 500.000 $ an Umsätzen/Zahlungseingängen. Nahezu alle Zahlungseingänge wurden vor dem 31. März 2026 vereinnahmt. Den Auftrag für das Projekt erhielt De.mem ursprünglich im Septemberquartal des Jahres 2025.

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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andreas Kroell

CEO, De.mem Limited

investor@demem.com.sg

+61 (0) 75428 3265

George Gabriel, CFA

BLETCHLEY Park Capital

gg@bletchleyparkcapital.com.au

De.mem Limited (ASX:DEM) ist ein in Australien ansässiges, international tätiges, dezentralisiertes Wasser- und Abwasserbehandlungsunternehmen, das schlüsselfertige Wasser- und Abwasserbehandlungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen in den Branchen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl & Gas sowie Lebensmittel & Getränke entwirft, baut, besitzt und betreibt. Seine Systeme versorgen auch Gemeinden, Wohnanlagen und Hotels/Resorts im gesamten asiatisch-pazifischen Raum mit einer zuverlässigen Versorgung von sauberem Trinkwasser. De.mem bietet seinen Kunden einen One-Stop-Shop aus Ausrüstung, Dienstleistungen, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für den laufenden Betrieb ihrer Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen. Die Technologie von De.mem zur Behandlung von Wasser und Abwasser gehört zu den fortschrittlichsten weltweit. Das Unternehmen vermarktet eine Reihe innovativer, firmeneigener Hohlfasermembrantechnologien. De.mem arbeitet mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur zusammen, einem weltweit führenden Institut in der Membran- und Wasserforschung. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.demembranes.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

In dieser Mitteilung enthaltene Aussagen, insbesondere solche bezüglich möglicher oder angenommener zukünftiger Leistungen, Umsätze, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus oder -raten, Preise oder potenzielles Wachstum von De.mem Limited, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, abhängig von einer Vielzahl von Faktoren.

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