IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining meldet Datum des Inkrafttretens der zuvor angekündigten Namensänderung in Copper One Resources Corp. und der Aktienzusammenlegung

IRW-PRESS: Giant Mining Corp.: Giant Mining meldet Datum des Inkrafttretens der zuvor angekündigten Namensänderung in Copper One Resources Corp. und der Aktienzusammenlegung

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VANCOUVER, BC - 24. April 2026 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass sich der Name des Unternehmens mit Wirkung zum 29. April 2026 von Giant Mining Corp. in Copper One Resources Corp. ändern wird (die Namensänderung) und das Unternehmen seine Stammaktien (die Stammaktien) im Verhältnis zehn (10) zu eins (1) zusammenlegen wird (die Zusammenlegung), wie bereits am 22. April 2026 angekündigt.

Das Unternehmen wird den Handel an der Canadian Securities Exchange (die CSE) voraussichtlich am 29. April 2026 unter dem neuen Namen und auf konsolidierter Basis aufnehmen. Die neue CUSIP-Nummer lautet 21751T103 und die neue ISIN-Nummer lautet CA21751T1030 für die Stammaktien von Copper One Resources Corp. nach der Zusammenlegung. Die Gesamtzahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien nach der Zusammenlegung wird etwa 23.718.947 betragen. Das Börsenkürzel des Unternehmens bleibt unverändert.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Namensänderung und die strategische Neupositionierung seine Sichtbarkeit innerhalb des Kupfersektors verbessern und besser auf das breitere Marktinteresse an kritischen Mineralien abstimmen werden, die Initiativen zur Elektrifizierung und Energiewende unterstützen.

Eingetragene Inhaber physischer Aktienzertifikate erhalten per Post ein Übermittlungsschreiben, in dem sie darüber informiert werden, dass die Namensänderung und die Aktienzusammenlegung vollzogen wurden, und das Anweisungen enthält, wie sie Aktienzertifikate, die vor der Zusammenlegung ausgegebene Stammaktien verbriefen, gegen neue Aktienzertifikate umtauschen können, die die Anzahl der nach der Zusammenlegung zustehenden Stammaktien repräsentieren. Für Aktien, die von nicht registrierten Inhabern (Aktionäre, die ihre Aktien über eine Mittelsperson halten) und im Rahmen des Direct Registration System gehalten werden, besteht kein Handelsbedarf.

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining Corp. ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen, die für die Elektrifizierung, die Infrastruktur für erneuerbare Energien und die Modernisierung von Energiesystemen benötigt werden.

Das Hauptexplorationsprojekt des Unternehmens ist das Projekt Majuba Hill, das sich rund 156 Meilen (251 Kilometer) von Reno, Nevada, entfernt befindet. Majuba Hill ist ein Konzessionsgebiet im Explorationsstadium, das in einem bergbaufreundlichen Gebiet mit etablierter Infrastruktur liegt, wo das Unternehmen die laufenden Explorationsaktivitäten vorantreibt.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Im Namen des Boards von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

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E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich: der geplanten Namensänderung des Unternehmens (die Namensänderung); die geplante Zusammenlegung der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens (die Zusammenlegung); den voraussichtlichen Zeitplan und den Abschluss der Namensänderung und der Zusammenlegung; den Abschluss etwaiger geplanter Transaktionen; sowie die Geschäftsziele, Explorationspläne und die strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Bei Verwendung in dieser Pressemitteilung sollen Begriffe wie voraussehen, glauben, schätzen, erwarten, anstreben, planen, prognostizieren, könnte, wird, vorsehen und ähnliche Ausdrücke diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das Risiko, dass die Namensänderung oder die Zusammenlegung nicht zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt nicht vollzogen werden kann; das Versäumnis, erforderliche Genehmigungen rechtzeitig oder überhaupt zu erhalten; Veränderungen der Marktbedingungen; Risiken, die der Mineralexploration und -erschließung innewohnen; Ungewissheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Schwankungen der Rohstoffpreise; Änderungen geltender Gesetze, Vorschriften oder staatlicher Richtlinien; sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Aussagen verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Auflistung von Risiken und Ungewissheiten nicht vollständig ist. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risikofaktoren finden sich in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

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