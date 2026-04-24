IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater reicht seinen Jahresbericht 2025 auf Formular 20-F ein

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater reicht seinen Jahresbericht 2025 auf Formular 20-F ein

Johannesburg, 24. April 2026: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Formular 20-F) bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht hat. Das Dokument ist auf der Website von Sibanye-Stillwater unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual abrufbar.

Aktionäre von Sibanye-Stillwater und Inhaber von American Depositary Shares können zudem gedruckte Exemplare des Formulars 20-F, das den geprüften Konzernabschluss enthält, per E-Mail bei der Unternehmenssekretärin, Lerato Matlosa, unterLerato.Matlosa@sibanyestillwater.com anfordern.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Die Gruppe hat sich zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau ihrer Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Ansprechpartner für Investor Relations:

E-Mail:ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Executive Vice President: Investor Relations und Corporate Affairs

Tel.: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

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Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Sibanye Stillwater Limited

Gegründet in der Republik Südafrika, Registrierungsnummer 2014/243852/06

Aktiencodes: SSW (JSE) und SBSW (NYSE) ISIN - ZAE000259701

Emittentencode: SSW

(Sibanye-Stillwater, das Unternehmen und/oder die Gruppe)

Eingetragene Anschrift:

Constantia Office Park

Bridgeview House Gebäude 11 Erdgeschoss Ecke 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road Weltevreden Park 1709

Postanschrift:

Private Bag X5 Westonaria 1780

Tel. +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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