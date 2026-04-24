IRW-News: Zefiro Methane Corp.: Zefiro gibt eine Investition in Höhe von 4,5 Mio. CAD durch zwei europäische strategische Anleger bekannt

IRW-PRESS: Zefiro Methane Corp.: Zefiro gibt eine Investition in Höhe von 4,5 Mio. CAD durch zwei europäische strategische Anleger bekannt

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TORONTO, ONTARIO - 23. APRIL 2026 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das Unternehmen, Zefiro oder ZEFI) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Investitionen von zwei europäischen strategischen Investoren erhalten hat. Das Unternehmen hat 9.375.000 Einheiten des Unternehmens (Einheiten) zum Preis von 0,48 CAD pro Einheit ausgegeben und erzielte damit einen Bruttoerlös von 4.500.000 CAD (Angebot). Jede Einheit besteht aus einer stimmberechtigten Stammaktie des Unternehmens (Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie (jede eine Warrant-Aktie) zum Ausübungspreis von 0,60 CAD pro Warrant-Aktie.

Catherine Flax, Chief Executive Officer und Direktorin von Zefiro, sagt dazu: Wir freuen uns sehr über den Erhalt dieser strategischen Investition aus Europa, womit wir das anhaltende Wachstum unserer Geschäftstätigkeit auf absehbare Zeit unterstützen können. Dies ist Zefiros erste primäre Eigenkapitalfinanzierung seit dem Börsengang des Unternehmens vor genau zwei Jahren. Die Durchführung dieser Finanzierung zeugt vom Fokus und Engagement des neuen Managementteams von Zefiro, das das Unternehmen in nur wenigen Monaten auf einen klareren Kurs für skalierbares Wachstum, Erfolg und eine Verbesserung der Finanzleistung gebracht hat.

Frau Flax weiter: Zefiro ist seiner Aktionärsbasis dankbar, die ihre Unterstützung für das aktuelle Managementteam auf der jüngsten Jahreshauptversammlung zum Ausdruck gebracht hat, während wir uns darum bemühen, bedeutende und positive Ergebnisse für Anleger zu liefern. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Kapitalbildungsstrategie für das Wachstum von Zefiro im Jahr 2026. Wir bauen auf unserer Dynamik auf, während wir unsere Strategie zur Erweiterung der Umweltserviceplattform von Zefiro umsetzen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Durchführung kurzfristiger Übernahmen mit Wertsteigerungspotenzial sowie als Working Capital für das organische Wachstum seiner 100%igen Tochtergesellschaft Plants & Goodwin zu verwenden.

Das Unternehmen hat bestimmten Vermittlern in Verbindung mit dem Angebot insgesamt 270.000 CAD gezahlt und 562.500 nicht übertragbare Broker-Warrants des Unternehmens an diese begeben, die für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots zum Preis von 0,75 CAD ausgeübt werden können.

Die Einheiten im Rahmen des Angebots werden Käufern außerhalb Kanadas im Einklang mit einer Ausnahme von der Prospektpflicht gemäß Abschnitt 2.3 der Ontario Securities Commission Rule 72-503 - Distributions Outside Canada angeboten und die Einheiten sind dementsprechend nicht an Weiterverkaufsbeschränkungen gebunden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Rechtsgebiet erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz von 1933) oder gemäß den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und der geltenden Wertpapiergesetze einzelner Bundesstaaten weder angeboten noch verkauft werden.

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro ist ein US-Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die strategische Reduzierung von Methanemissionen konzentriert. Zu seinen vollständig integrierten Kerngeschäften gehören das Verschließen von Öl- und Gasbohrlöchern sowie die Messung von Methanleckagen. Im Jahr 2025 war Zefiro der erste Projektentwickler überhaupt, der Emissionszertifikate verkaufte, die nach der Orphan Well-Methodik des ACR (Accredited Carbon Registry) generiert wurden. Zefiro nutzt zudem das Fachwissen seines Teams, um ein Portfolio proprietärer Umwelttechnologien zu entwickeln, die weltweit kommerzialisiert werden können. Nähere Informationen über Zefiro finden Sie auf unserer Website unter https://www.zefiromethane.com/ oder folgen Sie Zefiro auf LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors des Unternehmens

ZEFIRO METHANE CORP.

Catherine Flax

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Zefiro Investor Relations

1 (800) 274-ZEFI (274-9334)

investor@zefiromethane.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Informationen). Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu: der beabsichtigten Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot durch das Unternehmen; der Bewertung potenzieller Übernahmemöglichkeiten durch das Unternehmen sowie dem Zeitpunkt, den Bedingungen oder dem Abschluss solcher Transaktionen; der erwarteten Verwendung des Erlöses zur Unterstützung des Working Capital und des organischen Wachstums der Tochtergesellschaft des Unternehmens, Plants & Goodwin; und dem Erhalt erforderlicher behördlicher oder börslicher Genehmigungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements wider und basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, darunter die Annahme, dass das Unternehmen den Erlös aus dem Angebot wie derzeit vorgesehen verwenden wird; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, Übernahmen zu akzeptablen Bedingungen zu identifizieren, zu verhandeln und (falls diese verfolgt werden) abzuschließen; dass Plants & Goodwin weiterhin in einer Weise operieren wird, die den Erwartungen des Managements entspricht; und dass die erforderlichen behördlichen oder börslichen Genehmigungen zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen und Fristen eingeholt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das Risiko, dass das Unternehmen den Nettoerlös nicht wie derzeit erwartet einsetzen kann; das Risiko, dass Übernahmemöglichkeiten nicht identifiziert, verfolgt oder zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen werden können; das Risiko, dass behördliche, staatliche oder börsliche Genehmigungen verzögert, an Bedingungen geknüpft oder gar nicht erteilt werden; Veränderungen der allgemeinen Markt-, Wirtschafts- oder geopolitischen Bedingungen; sowie andere Risiken, die in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren von Zefiro Methane Corp. in einer Jurisdiktion dar; sie darf auch nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung dienen oder im Zusammenhang mit einer solchen herangezogen werden.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Bekanntmachungen in Bezug auf etwaige von Zefiro Methane Corp. beauftragten Investor-Relations-Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca/).

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