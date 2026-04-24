Kanadische Cohere übernimmt deutsche KI-Firma Aleph Alpha

Berlin, 24. ⁠Apr (Reuters) - Der kanadische KI-Entwickler Cohere schluckt den deutschen Wettbewerber Aleph Alpha. Dies kündigten die beiden Unternehmen am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung an. Cohere wolle das Geschäft mit europäischen Regierungen, staatlichen Institutionen und Unternehmen aus regulierten Branchen ausweiten, sagte Francois Chadwick, der Finanzchef des ‌kanadischen Startups, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir werden uns dazu verpflichten, europäische Infrastruktur zu nutzen und die hier geltenden Souveränitätsanforderungen einzuhalten."

Zu den finanziellen Details machte ⁠Chadwick keine ⁠Angaben. Das neue Unternehmen werde für seine KI-Angebote die Rechenzentren der Schwarz-Gruppe nutzen, hieß es weiter. Im Gegenzug verpflichte sich der Aleph-Alpha-Anteilseigner, 600 Millionen Dollar in die kommende Cohere-Finanzierungsrunde zu investieren. Im vergangenen Sommer hatte das kanadische Startup 500 Millionen Dollar frisches Kapital eingesammelt. Damals lag die Unternehmensbewertung bei 6,8 Milliarden Dollar. Dem "Handelsblatt" zufolge wird ‌Cohere 90 Prozent an der fusionierten Firma halten.

Bundesdigitalminister Karsten ‌Wildberger und sein kanadischer Kollege Evan Solomon lobten am Freitag bei einer Pressekonferenz den Zusammenschluss. "Der Markt für vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz ist riesig", sagte Wildberger. "Wir werden KI im großen Stil in ⁠unseren Verwaltungen einsetzen, auch einsetzen müssen, um deutlich schneller zu werden und auch Prozesse ‌konsequent zu automatisieren." Dafür brauche man passgenaue, hochsichere, ⁠leistungsfähige Lösungen. Sein kanadischer Kollege ergänzte, dass die nun geschlossene kanadisch-deutsche Allianz für technologische Souveränität der Anfang sei. "Was Sie heute sehen, ist ein entscheidender Schritt. Der erste Schritt. Weitere werden folgen."

BEMÜHUNGEN UM GRÖßERE DIGITALE SOUVERÄNITÄT EUROPAS

Die Schwarz-Gruppe, ‌zu der die Einzelhändler Lidl und Kaufland ⁠gehören, bietet auch Cloud-Dienste an. Sie errichtet ⁠derzeit im brandenburgischen Lübbenau für elf Milliarden Euro ein neues Rechenzentrum. Aleph Alpha galt anfänglich als deutsche Antwort auf OpenAI. Die Entwicklung großer KI-Sprachmodelle wie ChatGPT hat das Startup inzwischen aber aufgegeben. Stattdessen konzentriert es sich ähnlich wie Cohere auf spezialisierte KI-Anwendungen für Unternehmen.

Europa will seine technologische Abhängigkeit von ausländischen Technologiekonzernen verringern. Daher kündigte die Europäische Union (EU) die Förderung des Baus mehrerer sogenannter KI-Gigafactories an. Eines dieser besonders leistungsstarken Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) soll in Deutschland angesiedelt werden.

(Bericht von Supantha ⁠Mukherjee; geschrieben von Hakan Ersen und Myria Mildenberger, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)