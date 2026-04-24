Klingbeil: Entlastungspaket "wichtiges Signal" - Steuerreform soll folgen

Berlin, ⁠24. Apr (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sieht im vom Bundestag beschlossenen zweimonatigen Tankrabatt ein wichtiges Signal für die Bevölkerung. Man lasse die Bürgerinnen und ‌Bürger in dieser Krise nicht im Stich, sagte der SPD-Co-Chef am Freitag in Berlin. ⁠Zuvor hatte ⁠der Bundestag eine Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel für die Monate Mai und Juni 2026 beschlossen. Zudem können Arbeitgeber ihren Beschäftigten bis zum 30. Juni ‌2027 eine steuerfreie Entlastungsprämie von ‌bis zu 1000 Euro zahlen. Dies sei "ein Angebot, das wir Arbeitgebern machen", betonte Klingbeil den ⁠freiwilligen Charakter der Maßnahme. Er mahnte die Mineralölkonzerne, ‌die Steuersenkung von rund ⁠17 Cent pro Liter an die Verbraucher weiterzugeben.

Zugleich unterstrich Klingbeil das Ziel, kleine und mittlere Einkünfte durch eine Reform ‌der Einkommensteuer zu ⁠entlasten. "Daran werden wir jetzt hart ⁠arbeiten in der Koalition", sagte der Finanzminister. Voraussetzung sei aber eine seriöse Gegenfinanzierung. Erste Berechnungen zeigten, dass Vorschläge aus der Union eher Spitzenverdiener entlasten würden. "Das ist mein Weg nicht", sagte Klingbeil.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)