Klingbeil lobt Aigner - Hält sich in Präsidenten-Frage aber zurück

München, ⁠24. Apr (Reuters) - SPD-Co-Chef und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat sich in der Debatte über eine mögliche Kandidatur der CSU-Politikerin Ilse Aigner für ‌das Bundespräsidentenamt zurückgehalten. Er werde heute nicht über Namen spekulieren, sagte Klingbeil am ⁠Freitag. Auf ⁠die Frage nach Aigner sagte er jedoch: "Ich schätze Ilse Aigner sehr." Er halte sie für eine Brückenbauerin. Sein Wunsch sei ein gemeinsamer Vorschlag der Koalition ‌aus CDU, CSU und SPD. ‌Er habe sich bereits öffentlich dafür ausgesprochen, dass es an der Zeit für eine ⁠Frau im höchsten Staatsamt sei. Mit Bundeskanzler ‌Friedrich Merz sei ⁠verabredet, "zum richtigen Zeitpunkt" über einen gemeinsamen Vorschlag zu sprechen.

CSU-Chef Markus Söder hatte am Vortag erstmals Bayerns Landtagspräsidentin Ilse ‌Aigner (CSU) als mögliche ⁠Kandidatin ins Spiel gebracht. ⁠Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier scheidet im März 2027 aus dem Amt. Über seine Nachfolge entscheidet am 30. Januar die Bundesversammlung, der die Abgeordneten des Bundestags und Vertreter der Landtage und Länder angehören.

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