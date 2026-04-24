Merz warnt nach 90-Milliarden-Kredit vor Kürzung bilateraler Hilfe für Ukraine

Nikosia, 24. ⁠Apr (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat nach dem informellen EU-Gipfel auf Zypern die anderen EU-Staaten davor gewarnt, nach der Freigabe des 90-Milliarden-Euro-Kredits an die Ukraine nun ihre bilaterale Hilfe für Kiew ‌zu kürzen. "Ich habe an die Kollegen appelliert gestern, bitte dieses Darlehen jetzt nicht zum Anlass zu nehmen, die bilateralen ⁠Vereinbarungen ⁠mit der Ukraine zu kürzen oder gar ganz aufzugeben", sagte Merz am Freitag auf die Frage, ob Deutschland nun seine Militärhilfe von 11,5 Milliarden Euro in diesem Jahr kürzt. Das Land benötige im Abwehrkampf gegen Russland beides.

"Wir brauchen ‌die Zusammenarbeit mit der Ukraine auf ‌bilateraler Ebene zwischen der Ukraine und einzelnen Mitgliedstaaten. Und wir brauchen diese Gesamtanstrengung der Europäischen Union jetzt mit dem Darlehen", betonte ⁠Merz. Er wolle die Zusammenarbeit mit der Ukraine fortsetzen, ganz ‌unabhängig auch von diesem Darlehen.

Merz ⁠sagte zudem, dass man den Beitrittsprozess mit der Ukraine beschleunigen sollte. Allerdings machte er erneut deutlich, dass die Aufnahme nicht schnell erfolgen könne. Er habe vorgeschlagen, "dass ‌wir jetzt einmal einen ⁠Prozess beginnen in der Europäischen ⁠Union, mit einer Heranführungsstrategie der Ukraine an die Europäische Union, an deren Ende natürlich auch die volle Mitgliedschaft stehen soll". Man brauche Zwischenschritte. Als Vorschläge nannte er etwa eine Präsenz der Ukraine in europäischen Räten, im Europäischen Parlament oder in der Kommission ohne Stimmrecht. "Ich habe für meine Vorschläge von den Kolleginnen und Kollegen im Europäischen ⁠Rat viel Unterstützung erhalten."

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)