Porsche steigt aus Bugatti aus - Rimac übernimmt ganz die Kontrolle

Berlin, 24. ⁠Apr (Reuters) - Der Sportwagenbauer Porsche steigt ganz aus der Luxus-Sportwagenschmiede Bugatti aus. Die Anteile von 45 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen mit dem kroatischen Elektro-Sportwagenspezialisten Rimac gehen an ein Konsortium unter Führung des Finanzinvestors HOF Capital, hinter dem die ägyptische Milliardärsfamilie Sawiris steht, wie Porsche am Freitag mitteilte. Auch die ‌Beteiligung von gut einem Fünftel an Rimac werde abgegeben. Bugatti, einst von Volkswagen zu Zeiten des Konzern-Patriarchen Ferdinand Piech gekauft, kappt damit nach fast 30 Jahren seine letzten ⁠Verbindungen zum VW-Konzern. ⁠Porsche-Chef Michael Leiters sagte, mit dem Verkauf konzentriere sich Porsche auf das Kerngeschäft.

Zum Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Reuters hatte 2022 über eine Bewertung von Rimac von zwei Milliarden Euro berichtet. Für Porsche kommen die Mittel gelegen: Das Unternehmen steht derzeit massiv unter Druck und musste Milliardenkosten für seine gescheiterte Elektrostrategie hinnehmen. In China mussten die Stuttgarter einen massiven ‌Absatzeinbruch hinnehmen, das US-Geschäft leidet unter den Zöllen von ‌US-Präsident Donald Trump. Der neue Vorstandschef Leiters will mit einem harten Sparkurs und einer neuen Modellpalette das Steuer herumreißen.

Künftig hat der kroatische Autobauer Rimac das alleinige Sagen bei Bugatti und geht dazu eine ⁠strategische Kooperation mit HOF und dem Investor BlueFive aus Abu Dhabi ein. HOF Capital werde ‌neben Mate Rimac der größte Gesellschafter der Gruppe ⁠werden, hieß es weiter. Mit Abschluss der Transaktion werde noch in diesem Jahr gerechnet. Mate Rimac hatte zuletzt immer wieder deutlich gemacht, dass er den Porsche-Anteil an dem Gemeinschaftsunternehmen übernehmen will. Im November hatte er Gespräche dazu bestätigt. HOF ist ‌bereits seit Juni 2022 an Rimac beteiligt.

Porsche ⁠und Rimac hatten das Gemeinschaftsunternehmen Bugatti Rimac ⁠2011 gegründet, um unter den beiden Marken besonders teure Sportwagen, sogenannte Hypercars, herzustellen. Bugatti, bekannt durch hubraumstarke PS-Boliden der Superluxusklasse, sollte unter der operativen Führung von Rimac und seinen Entwicklern, die viel selbst machen und nicht auf Zulieferer setzen, weiterentwickelt werden. Der 2019 verstorbene Porsche-Erbe Ferdinand Piech hatte die französische Luxusmarke Bugatti 1998 für VW gekauft. Die 1909 von Ettore Bugatti gegründete Marke, deren handgefertigte Sportwagen von einer Million Euro ab aufwärts kosten, ist bei Superreichen beliebt. Der Jahresabsatz liegt unter 100 Exemplaren, die in der ⁠Fabrik im elsässischen Molsheim von Hand gefertigt werden.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)