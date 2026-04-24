Pressestimme: 'Die Glocke' zum Besuch des Schah-Sohns in Berlin

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Besuch des Schah-Sohns in Berlin:

"Pahlavi ist zwar das prominenteste Gesicht der iranischen Exil-Opposition, aber mitnichten der Vertreter sämtlicher oppositioneller Iraner. Es gibt viele Iraner, die ihn aus guten Gründen als mögliche künftige Führungsfigur nach einem Sturz des Mullah-Regimes strikt ablehnen. Als Sohn des letzten iranischen Schahs hat er sich nicht von den Verbrechen, die während der autoritären Herrschaft seines Vaters verübt worden sind, distanziert. Zudem ist er bisher nur als politischer Aktivist in Erscheinung getreten, Erfahrung als Politiker hat er keine. Und während Oppositionelle im Iran Leib und Leben für ihre Überzeugungen riskieren, hat Pahlavi die Ereignisse all die Jahre aus sicherer Entfernung im US-Exil verfolgt. Zudem haben iranische Regime-Gegner berechtigte Zweifel daran, dass der Schah-Sohn nach dem Ende der Islamischen Republik tatsächlich nur als Übergangsführer fungieren würde."/yyzz/DP/he