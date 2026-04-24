Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu BND/Festnahme mutmaßlicher Spione

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "'Ludwigsburger Kreiszeitung" zu BND/Festnahme mutmaßlicher Spione:

"Der Fall von der A6 zeigt, wie der Gegner vorgeht: Er schickt keine Superagenten à la James Bond, sondern "Wegwerfkräfte", die kaum etwas wissen und im Ernstfall keine Spur nach Moskau liefern. Viele dieser "Low-Level-Agents" sind noch nie auf dem Schirm der Sicherheitsbehörden aufgetaucht. Die Antwort kann nicht sein, die Dienste ungezügelt agieren zu lassen. Ein Sicherheitsapparat darf in zentralen Bereichen nicht immer noch nach den Regeln einer Zeit arbeiten, in der man glaubte, der große und ewige Frieden für Deutschland und Europa sei angebrochen."/yyzz/DP/he