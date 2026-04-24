RTL Deutschland ernennt zur Sky-Übernahme Geschäftsleitung aus beiden Firmen

Berlin, 24. ⁠Apr (Reuters) - Nach dem grünen Licht für die Übernahme des Pay-TV-Senders Sky Deutschland macht RTL Tempo und ernennt für die neue Geschäftsführung Vertreter aus beiden Firmen. ‌Mit dem für 1. Juni erwarteten Abschluss des Deals werden Elke Walthelm und Michael Radelsberger von ⁠Sky ⁠in die Geschäftsführung von RTL Deutschland berufen, wie der Fernsehkonzern am Freitag mitteilte. Walthelm (49) soll sich als Personalchefin um die Integration der beiden Unternehmen kümmern. Der 42-jährige Radelsberger werde die Verantwortung ‌für das Pay-Geschäft mit rund 12,3 ‌Millionen zahlenden Abonnenten von RTL+, Sky und WOW übernehmen. Julia Kloke (46) wechselt vom Bertelsmann-Finanzdienstleister Riverty zum 1. ⁠Mai als neue Finanzchefin zu RTL Deutschland.

Wie bereits ‌bekannt, bleibt Stephan Schmitter (51) Chef ⁠von RTL Deutschland. Er soll das Unternehmen mit Fokus auf mehr Streaming näher an die großen US-Wettbewerber Netflix, Disney und Amazon Prime ‌in Deutschland heranbringen. ⁠Die EU-Kommission hatte am Mittwochabend ⁠die Übernahme gebilligt - sogar ohne Auflagen, obwohl RTL Zugeständnisse auf dem Werbemarkt angeboten hatte. Der Zusammenschluss dürfte zu einem spürbaren Abbau von Jobs führen, weil die Bertelsmann-Tochter RTL Doppelarbeit vermeiden will. Es dürfte eine dreistellige Zahl an Arbeitsplätzen wegfallen, wie die Nachrichtenagentur Reuters von Insidern erfahren ⁠hatte.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Myria Mildenberger. - Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)