Russland-Rückzug und Streik lassen Jungheinrich-Gewinn einbrechen

München, 24. ⁠Apr (Reuters) - Beim Hamburger Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich ist der operative Gewinn im ersten Quartal um fast die Hälfte eingebrochen. Der Umsatz lag mit 1,27 Milliarden Euro um knapp drei Prozent unter ‌Vorjahr, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel aber stark auf 56,5 (Vorjahr: 104,5) Millionen Euro, wie Jungheinrich am ⁠Freitag mitteilte. ⁠Das Unternehmen machte einen höheren Preisdruck aufgrund des intensiven Wettbewerbs, die geringere Auslastung und den Streik verantwortlich, der das vor der Schließung stehende Werk in Lüneburg bis Februar 85 Tage lang lahmgelegt hatte. Der im Februar ‌vollzogene Rückzug aus Russland habe das ‌Ebit allein mit 20 Millionen Euro belastet.

An der Börse gaben die im Nebenwerteindex MDax notierten Jungheinrich-Aktien nach Bekanntgabe der Quartalszahlen ⁠rund zehn Prozent nach.

An der Prognose für das Gesamtjahr hält ‌Jungheinrich trotzdem fest. Der Umsatz ⁠dürfte mit 5,2 bis 5,8 (5,5) Milliarden Euro um das Vorjahresniveau schwanken, das Ebit soll auf 380 bis 450 (228) Millionen Euro steigen, was einer Umsatzrendite vor ‌Zinsen und Steuern von 7,2 ⁠bis 8,0 (8,1) Prozent entspräche. Im ⁠ersten Quartal lag sie nur bei 4,4 (8,0) Prozent. Zuversichtlich stimmt Jungheinrich aber der Auftragseingang, der mit 1,54 (1,39) Milliarden Euro deutlich über Vorjahr lag. Das habe aber auch an vorgezogenen Bestellungen gelegen, weil das Unternehmen Preiserhöhungen angekündigt hat. Zum Jahresende soll der Auftragseingang 5,4 bis 6,0 (5,4) Milliarden Euro erreichen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)