S&P 500® - Seltenes Phänomen und warum es so wichtig ist!

Nachdem die amerikanischen Standardwerte die drohende Topformation abgelehnt hatten, stieg der S&P 500® nahtlos und sehr dynamisch auf ein neues Allzeithoch bei 7.148 Punkten. Dabei hat das Aktienbarometer ein besonderes Kunststück vollzogen: In drei aufeinander folgenden Wochen legte der S&P 500® jeweils um mehr als 3 % zu. Für uns sind statistische Auswertungen das Salz in der Suppe und machen den Mehrwert des „HSBC Daily Trading“ aus. Deshalb haben wir die Daten seit 1928 ausgewertet: Drei Wochen in Serie mit mehr als 3 % Kurszuwachs sind äußerst selten. In den letzten knapp 100 Jahren kam das lediglich 12 Mal vor – zuletzt 2020 und 1982. Viel wichtiger ist aber die Frage, welche Wertentwicklung die amerikanischen Standardwerte nach diesem besonderen Phänomen genommen haben. Im Durchschnitt stiegen die US-„blue chips“ in den 12 Monaten nach einer derartigen Erfolgssträhne um 27 %. Auf neun der zwölf Signale folgten steigende Kursnotierungen, was zu einer Trefferquote von 75 % führt. Beides ist absolut überdurchschnittlich und stellt die historischen Vergleichsmaßstäbe deutlich in den Schatten. Bleibt auch dieses Mal, auf ein vergleichbares Erfolgserlebnis zu hoffen.

S&P 500® (Daily)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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