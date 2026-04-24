Sartorius verlängert Vertrag von Finanzchef Funck

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Sartorius-Vorstandmitglied Florian Funck bleibt Finanzchef des Labor- und Pharmazulieferer Sartorius . Der Aufsichtsrat hat beschlossen, den Vertrag von Funck frühzeitig bis zum 31. März 2032 zu verlängern, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Göttingen mitteilte. Der Manager ist seit April 2024 Mitglied des Sartorius-Vorstands./err/stk