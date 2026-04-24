Selenskyj will Luftabwehr stärken und dringt auf EU-Beitritt

Nikosia, 23. ⁠Apr (Reuters) - Vor Beginn des informellen EU-Gipfels auf Zypern hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj angekündigt, mit dem freigegebenen 90-Milliarden-Euro-Kredit der EU Luftabwehrraketen bauen zu wollen. Zudem pochte Selenskyj auf einen schnellen EU-Beitritt seines Landes und erhielt dabei Unterstützung einiger Länder. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen ‌Donnerstagabend mit Selenskyj beraten und Freitag über Themen wie den Iran-Krieg und den künftigen EU-Finanzrahmen sprechen.

Nachdem die EU-Botschafter am Mittwoch entschieden hatten, dass der Kredit nun ausgezahlt werden ⁠soll, lief ⁠am Donnerstag die letzte Einspruchsfrist aus. Nun kann das Geld ausgezahlt werden, das mit eingefrorenem russischen Staatsvermögen in der EU abgesichert wird. Mit einem Teil des Milliarden-Kredits werde man die zerstörte Energieversorgung fit für den Winter machen, sagte Selenskyj mit Blick auf die massiven russischen Angriffe auf die Infrastruktur des Nachbarlandes. Das Geld werde zudem gebraucht, ‌um eine eigene Produktion von Abwehrraketen gegen ballistische Raketen ‌aufzubauen. Die USA produzierten bei weitem nicht genug, sagte der Präsident und verwies darauf, dass die USA in wenigen Tagen des Iran-Kriegs einen erheblichen Teil der antiballistischen Raketen verbraucht haben.

"Wir versuchen, ⁠ein eigenes ukrainisches System aufzubauen", sagte Selenskyj. Er forderte zugleich, dass auch die Europäer zusammen ‌ein von den USA unabhängiges, starkes Luftabwehrsystem ⁠entwickeln und aufbauen sollten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, dass Zweidrittel des 90-Milliarden-Euro-Kredits in Militärausgaben fließen werden.

Umstritten ist auf dem Gipfel, ob die EU den Beitrittsprozess beschleunigen soll. Selenskyj bekräftigte den Wunsch eines schnellen EU-Beitritts und forderte ‌die Eröffnung von sechs Verhandlungskapiteln. Ursprünglich hatte ⁠er einen Beitritt schon am 1. Januar ⁠2027 gefordert, was aber etwa Kanzler Friedrich Merz als völlig unrealistisch bezeichnet hatte. "Je schneller wir beginnen, desto schneller sind wir da", sagte dagegen der estnische Ministerpräsident Kristen Michal. Er sei für einen beschleunigten Beitritt. Auch die aus Estland stammende EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagte, dass man über einen beschleunigten Prozess sprechen werde.

Während gerade die Balten darauf drängen, gibt es aber in anderen EU-Ländern erhebliche Vorbehalte. So sagte der belgische Ministerpräsident Bart De Wever vor dem Gipfel, ein schneller Beitritt sei unrealistisch. Kanzler Merz ⁠hatte deshalb vor Wochen angeregt, auch über Vorstufen des Beitritts nachzudenken.

(Bericht von Andreas Rinke und Bart Meijer; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)