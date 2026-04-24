Siemens Energy: Energiewende und KI-Boom treiben an

Eine unerwartet große Auftragsflut zu Jahresbeginn gibt dem Energietechnik-Konzern Siemens Energy noch mehr Zuversicht für das laufende Geschäftsjahr. Vor allem für die Netztechnik-Sparte Grid Technologies und für die Windkraft-Tochter Siemens Gamesa wird der Vorstand um Christian Bruch optimistischer. Siemens Energy erwartet nun für 2025/26 (per Ende September) einen Nettogewinn von vier Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das liegt am oberen Ende der bisher angepeilten Spanne von drei bis vier Milliarden Euro. Auch der Umsatz ‌soll, um Wechselkurs- und Portfolioeffekte bereinigt, mit 14 bis 16 (bisher: 11 bis 13) Prozent stärker als gedacht steigen. Dass die Quartalszahlen etwas schwächer ausfielen als erwartet, dämpfte den zuletzt rasanten Kursanstieg der Siemens-Energy-Aktie aber.

Der Konzern profitiert vor allem vom Boom bei Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI), ⁠die viel Energie verschlingen, ⁠die dorthin transportiert oder vor Ort produziert werden muss. Aber auch die Energiewende treibt das Geschäft: Zum einen müssen die Netz- und Speicherkapazitäten ausgebaut werden, um Wind- und Solarenergie effizienter nutzen zu können, zum anderen sollen neue Gaskraftwerke die Versorgung im Notfall sicherstellen. Der US-Rivale GE Vernova hatte am Mittwoch davon gesprochen, dass die Preise angesichts der starken Nachfrage vor allem für Rechenzentren anzögen.

SIEMENS ENERGY ÜBERHOLT DIE ALLIANZ

Das trieb die Aktie des Dax-Schwergewichts zunächst kräftig weiter nach oben. Am Freitag legte sie um 4,8 Prozent auf ein Allzeithoch von 191,66 Euro zu, ehe sie ‌die Kursgewinne teilweise wieder abgab. Mit einem Börsenwert von 158 Milliarden Euro war Siemens Energy ‌kürzlich zum drittteuersten deutschen Unternehmen hinter SAP und Siemens avanciert und hat die Allianz überholt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie 50 Prozent zugelegt. "Angesichts des Auftragsbestandes und der Erhöhung der Prognose werden die Anleger über die Zahlen für das zweite Quartal hinwegsehen", schrieben die Analysten von Citi. Das auf zehn bis zwölf (bisher: neun ⁠bis elf) Prozent erhöhte Ziel für die Umsatzrendite vor Sondereffekten könne die Börsianer aber nicht mehr überraschen. Deren Schätzungen hätten bisher schon über elf ‌Prozent gelegen, hieß es bei Citi.

Alles in allem seien die Zahlen von ⁠Siemens Energy zwar stark, aber es gebe auch Schwachstellen in der Bilanz, sagte ein Händler. Umsatz und Gewinn blieben im zweiten Quartal hinter den Analystenerwartungen zurück. Einige Anleger nutzten die starke Kursentwicklung der Aktie, um Kasse zu machen.

AUFTRAGSPLUS VON 30 PROZENT

Im zweiten Quartal konnte Siemens Energy nur mit der Auftragslage positiv überraschen. Der Auftragseingang schnellte auf vergleichbarer Basis um fast 30 Prozent auf 17,75 ‌Milliarden Euro. Analysten hatten nur mit 16,6 Milliarden gerechnet. Grid Technologies und die ⁠Gas-Sparte Gas Services ragten hier mit Zuwächsen von 41 ⁠und 32 Prozent heraus. Beim Umsatz kommt Siemens Energy aber nicht so schnell hinterher: Er stieg zwar um knapp zehn Prozent auf 10,3 (10,0) Milliarden Euro, blieb damit aber um mehr als eine halbe Milliarde hinter den Erwartungen der Experten zurück. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 835 (501) Millionen Euro, Analysten hatten Siemens Energy aber im Schnitt mehr als 900 Millionen zugetraut.

Besser als gedacht läuft es in diesem Jahr vor allem bei Grid Technologies. Siemens Energy rechnet in der Sparte nun für 2025/26 mit einem Umsatzsprung um 25 bis 27 Prozent statt um 19 bis 21 Prozent. Auch die operative Umsatzrendite soll mit 18 bis 20 (bisher: 16 bis 18) Prozent besser ausfallen. Beim Sorgenkind Siemens Gamesa soll der Umsatz mit drei bis fünf (bisher: ein bis drei) Prozent stärker wachsen, beim Ergebnis bleibt das Ziel eine schwarze Null. Von ⁠Januar bis März schrumpfte der Verlust der Sparte auf 44 (Vorjahr: 249) Millionen Euro zusammen und war damit kleiner als von Analysten erwartet.