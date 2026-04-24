Söder bringt Aigner als Staatsoberhaupt ins Spiel - Merz bremst

München/Berlin/Nikosia, 24. Apr (Reuters) - ⁠Mitten in der Reformdebatte der schwarz-roten Regierung hat CSU-Chef Markus Söder die Debatte um die Besetzung des Bundespräsidentenamtes eröffnet. Söder sprach sich in einem am Freitag veröffentlichten Interview für eine Kandidatur der CSU-Politikerin und bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner aus. Allerdings bremste Kanzler Friedrich Merz die Diskussion. "Wir haben verabredet, dass wir über diese Frage im Herbst entscheiden und an die Verabredung will ‌ich mich auch halten", betonte der CDU-Vorsitzende am Freitag nach dem EU-Gipfel in Nikosia. "Es gibt verschiedene Namen, die genannt werden." Er nehme Vorschläge mit Interesse zu Kenntnis. Aber er werde das mit den Parteivorsitzenden von CSU und ⁠SPD besprechen.

"Wenn Ilse ⁠Aigner möchte, hat sie meine volle Sympathie und Unterstützung", hatte Bayerns Ministerpräsident dem "Münchner Merkur" gesagt. SPD-Co-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil sagte in Berlin, dass er nicht über Namen spekulieren werde, aber Aigner sehr schätze, die eine "Brückenbauerin" sei.

Die Koalition aus CDU, CSU und SPD will bis Sommer große Reformvorhaben wie Gesundheit, Pflege, Einkommensteuer auf den Weg bringen. Deshalb hatten die Koalitionsspitzen eine Entscheidung über den 2027 aus dem Amt scheidenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier eigentlich auf Herbst vertagt.

Söder preschte nun ‌jedoch vor und schloss sich damit Aigners Befürwortern aus der eigenen Partei ‌an. Mit Blick auf die Schwesterpartei CDU schränkte der CSU-Chef seinen Vorschlag aber selbst wieder ein. "Die Union wird nach dem Sommer einen Vorschlag machen", sagte Söder. Mit Merz sei verabredet, "zum richtigen Zeitpunkt" über einen gemeinsamen Vorschlag zu sprechen, sagte wiederum Klingbeil.

Es gilt ⁠als sicher, dass die Parteien sich auf eine Frau einigen werden. Auch Klingbeil betonte, dass er sich dafür ausspreche. Zuletzt ‌waren aber mehrere Namen im Gespräch - neben Aigner auch Bundestagspräsidentin ⁠Julia Klöckner und Bundesbildungsministerin Karin Prien (beide CDU).

Aigner selbst hielt sich bedeckt. "Die Landtagspräsidentin wird sich weiterhin nicht an Personal-Spekulationen um die Nachfolge des Bundespräsidenten beteiligen - auch dann nicht, wenn ihr eigener Name fällt", sagte eine Sprecherin des Bayerischen Landtags zu Reuters. Die oberbayerische CSU-Bezirksvorsitzende war früher Bundesagrarministerin und später bayerische Ministerin und ‌Vizeregierungschefin.

CSU-Vize Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, sprach sich ⁠für sie aus. "Ilse Aigner steht für Integrität, Bürgernähe ⁠und klare Haltung – über Parteigrenzen hinweg verbindend und entschlossen gegen Extremismus", sagte er der "Bild". "Genau so eine Bundespräsidentin braucht Deutschland jetzt." Dagegen bremste der CDU-Politiker Philipp Amthor: Er verwies gegenüber dem "stern" darauf, dass es mehrere gute Kandidatinnen und Kandidaten gebe.

Steinmeier war als SPD-Kandidat von einer ebenfalls schwarz-roten Koalition nominiert worden. Er scheidet nach zwei Amtszeiten von zusammen zehn Jahren verfassungsgemäß im März aus dem Amt. Über die Nachfolge entscheidet am 30. Januar 2027 die Bundesversammlung, der die Abgeordneten des Bundestags und Vertreter der Landtage angehören. Merz verwies darauf, dass die Union und SPD zusammen eine Mehrheit von 50 Stimmen in der Bundesversammlung hätten. "Das liegt also bei uns und ich habe vor, mich ⁠mit den Parteivorsitzenden der SPD und der CSU dazu im Herbst zu verständigen", betonte er.

(Bericht von Andreas Rinke, Jörn Poltz, Holger Hansen; redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)