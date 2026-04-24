Strategy - Abgeschlossene Bodenbildung

Bereits Mitte März titelten wir „Trendwende voraus“ in Bezug auf die Strategy-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 19. März). Nach dem dynamischen Abwärtstrend der letzten Monate – inklusive eines Kursabsturzes von 457 USD auf lediglich noch 104 USD – kam es Anfang Februar zu einem lehrbuchmäßigen „Hammer“-Umkehrmuster. Inzwischen ist auch der steile Abwärtstrend seit Oktober 2025 Geschichte. Mit der Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 152,59 USD) sowie vor allem der damit verbundenen Bodenbildung gelang dem Titel ein weiteres Ausrufezeichen. Die konstruktiven Weichenstellungen werden von einem neuen MACD-Einstiegssignal begleitet – und zwar von einem, welches auf historisch extrem niedrigem Niveau entstanden ist. Die horizontalen Barrieren bei rund 200 USD definieren jetzt das nächste wichtige Erholungsziel, zumal dieser Anlaufbereich bestens mit dem kalkulatorischen Kursziel der o. g. Bodenbildung harmoniert. Danach stecken die Tiefpunkte vom Frühjahr 2025 bei 232/236 USD die nächsten Barrieren ab. Als engmaschiger Stop-Loss ist dagegen die 150er-Marke prädestiniert.

Strategy (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Strategy

Quelle: LSEG, tradesignal²

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