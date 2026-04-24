Tankrabatt ab dem 1. Mai - Kritik von Experten und Verbänden

- von Holger ⁠Hansen und Christian Kraemer

Berlin, 24. Apr (Reuters) - Als Sofortmaßnahme gegen die stark gestiegenen Energiepreise haben Bundestag und Bundesrat am Freitag einen befristeten Tankrabatt beschlossen. Eine Senkung der Energiesteuer soll die Preise für Benzin und Diesel vom 1. Mai an für zwei Monate um bis zu 17 Cent pro Liter dämpfen. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sprach von einem wichtigen Signal und mahnte die Mineralölkonzerne, ‌die Steuersenkung weiterzugeben. Vertreter der Länder forderten weitere Entlastungen. Ökonomen hatten den Tankrabatt abgelehnt, weil dieser nicht auf ärmere Bevölkerungsschichten konzentriert sei. Der Bundestag brachte zudem eine Entlastungsprämie von bis zu 1000 Euro auf den Weg, die ⁠Arbeitgeber ihren Beschäftigten ⁠steuerfrei zahlen können.

Für den Tankrabatt stimmten die Regierungsfraktionen Union und SPD sowie die AfD als größte Oppositionsfraktion. Grüne und Linke stimmten mit Nein. Beim Tankrabatt rechnet die Regierung mit Steuermindereinnahmen von 1,6 Milliarden Euro. Die Entlastung soll auch kleineren Betrieben wie Handwerkern und Pflegediensten helfen. Eine ebenfalls diskutierte Entlastung über eine höhere Pendlerpauschale hätte erst mit Zeitverzug gegriffen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte nach dem Koalitionsausschuss Mitte April die Erwartung geäußert, dass die Mineralölkonzerne den Tankrabatt an Verbraucher ‌weitergeben.

LÄNDER FORDERN WEITERE ENTLASTUNGEN

Mehrere Ministerpräsidenten äußerten in der Debatte des Bundesrates die ‌Sorge, die Entlastung könnte nicht bei den Verbrauchern ankommen. So forderte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) eine Abschöpfung von sogenannten Übergewinnen der Mineralölkonzerne, während Sven Schulze (CDU) aus Sachsen-Anhalt ein scharfes Vorgehen des Kartellamts verlangte. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nannte den Schritt "längst überfällig".

Die Grünen ⁠kritisierten im Bundestag, der Rabatt setze falsche Anreize zum Verbrauch fossiler Energien. Die Linke forderte stattdessen ein 9-Euro-Ticket und Direktzahlungen. ‌Die AfD bezeichnete die Maßnahme als "Tropfen auf dem heißen Stein".

Von ⁠Ökonomen und Verbraucherschützern kam ebenfalls scharfe Kritik. Die Energieökonomin Claudia Kemfert vom DIW Berlin nannte den Tankrabatt einen "energiepolitischen Kurzschluss", der teuer, ineffizient und sozial unausgewogen sei. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hätte zielgenauere Direktzahlungen bevorzugt. Die Monopolkommission warnte vor einer Schwächung des Anreizes zum Energiesparen.

ZAHLEN FIRMEN 1000-EURO-PRÄMIE AUS?

Besonders die steuerfreie Entlastungsprämie stieß bei ‌Wirtschaftsverbänden auf Ablehnung. DIHK-Präsident Peter Adrian nannte sie "völlig kontraproduktiv", da sie ⁠Erwartungen bei den Beschäftigten wecke, die viele Betriebe ⁠in der Krisenphase nicht stemmen könnten. Auch der Hauptverband der Deutschen Holzindustrie (HDH) sprach von einem "Geldgeschenk des Staates an die Bürger, das zu Lasten der Unternehmen geht" und viele Firmen in Erklärungsnot bringe.

Für die Entlastungsprämie stimmten Union und SPD. Der Bundesrat muss zu einem späteren Zeitpunkt noch zustimmen. Betriebe können Beschäftigten bis zum 30. Juni 2027 bis zu 1000 Euro steuer- und abgabenfrei zahlen. Klingbei sprach von einem "Angebot, das wir Arbeitgebern machen", und betonte deren freiwilligen Charakter. Den Staat dürfte das nach Berechnungen des Finanzministeriums mindestens 2,8 Milliarden Euro durch zu erwartende Steuermindereinnahmen kosten.

Im Zuge der Energiekrise von 2022 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte es eine Inflationsprämie in Höhe ⁠von 3000 Euro gegeben. Zur Gegenfinanzierung der jetzigen Maßnahme soll die Tabaksteuer schon 2026 erhöht werden.

(Bericht von Holger Hansen und Christian Krämer, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)