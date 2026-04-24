The Bottom Line: Zentralbanken im Wartemodus

In der kommenden Woche bleibt die Geldpolitik der großen Zentralbanken von Vorsicht und Zurückhaltung geprägt. EZB, Fed und andere Notenbanken agieren in einem Umfeld erhöhter geopolitischer Unsicherheit, insbesondere mit Blick auf den Nahen Osten, sowie anhaltender Volatilität bei Konjunktur‑ und Inflationsdaten. Steigende Energiepreise wirken dabei als zentraler Treiber der jüngsten Inflationsentwicklung, während die wirtschaftliche Dynamik in vielen Regionen gedämpft bleibt.

Neben den geldpolitischen Entscheidungen selbst richtet sich die Aufmerksamkeit auch auf institutionelle Themen, etwa den laufenden Führungswechsel bei der US‑Notenbank, sowie auf neue Konjunkturindikatoren aus Europa und Asien, die aktuelle Einblicke in die wirtschaftliche Lage liefern. Jetzt lesen: UniCredit – The Bottom Line