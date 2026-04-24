Trump bringt Einladung Putins zum G20-Gipfel in den USA ins Spiel

Washington, ⁠23. Apr (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat eine Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zum G20-Gipfel im Dezember in Miami ins Spiel gebracht. Trump ‌sagte am Donnerstag vor Reportern in Washington, wenn Putin zu dem Gipfel käme, wäre das "hilfreich". ⁠Allerdings ⁠wisse er nichts von einer Einladung an Russland und er bezweifele, dass Putin kommen würde. Zuvor hatte die "Washington Post" berichtet, Trump erwäge eine solche Einladung.

Viele westliche Länder dürften eine ‌Einladung Putins äußerst kritisch sehen ‌angesichts des seit Jahren andauernden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Trump steht Putin allerdings nicht ⁠so skeptisch gegenüber. Der US-Präsident hatte sich in ‌der Vergangenheit eher ungehalten ⁠über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geäußert.

Trump hat bereits an anderer Stelle für Verstimmung im Vorfeld des Gipfels gesorgt, indem ‌er angekündigt hat, ⁠den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa ⁠nicht einzuladen. Das hatte etwa bei Brasilien scharfe Kritik ausgelöst. Trump hat seine Haltung damit begründet, dass es Rassismus gegen Weiße in Südafrika gebe. Ramaphosa hat das zurückgewiesen.

Südafrika ist Mitglied bei den G20, ebenso wie Russland.

(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)